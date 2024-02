Câmara Municipal de Sete Lagoas anuncia novas vagas de estágio

A Câmara Municipal de Sete Lagoas abriu novas inscrições para o Programa de Estágio. Baseado na experiência do primeiro processo, lançado em julho de 2023, o edital nº 001/2024 prevê a seleção de estudantes para atuar em diversas áreas, e fica disponível até o dia 1º de Março.

Câmara Municipal de Sete Lagoas

No total, são ofertadas 20 vagas em Nível Superior e 12 em Nível Técnico, nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Ciências Contábeis, Comunicação Social e Direito.

Segundo o Controlador geral da Câmara Municipal, Wagner Marques, as expectativas são altas e o programa retorna com novidades. “As vagas foram ampliadas e vão abranger também o Ensino Técnico”, informa.

O Presidente da Câmara, vereador Caio Valace, reforça a importância da iniciativa: “Sete Lagoas é carente de oportunidades e nossos jovens, muitas vezes, precisam sair da cidade para aplicar seus conhecimentos acadêmicos e este processo dá a opção a esses estagiários de atuarem na iniciativa pública, que precisa de profissionais qualificados”, reforça.

As instituições de ensino precisam estar cadastradas para que seus alunos possam participar do processo, para isso, as universidades devem procurar o setor de Licitação da Câmara e protocolar a documentação exigida.

Os interessados devem fazer suas inscrições por meio do site camarasete.mg.gov.br, na aba de concursos e processos seletivos, onde também está disponível o edital, até o dia 1º de março.

Da Redação com Câmara Municipal de Sete Lagoas