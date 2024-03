SAAE de Sete Lagoas homologa resultado final do processo seletivo para preenchimento de 56 vagas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas publicou no Diário Oficial do Município, desta quarta-feira, 6 de março, a homologação de seu processo seletivo para 11 cargos com 56 vagas e ainda formação de cadastro de reserva. A convocação dos aprovados, quando ocorrer, respeitará rigorosamente a ordem de classificação final.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A empresa W2 Auditores e Consultores foi a responsável pelo processo. Os cargos oferecidos são: Almoxarife, Assessor Administrativo, Assessor de Engenharia, Assessor de Laboratório, Auxiliar de Fiscalização de Serviços Gerais, Engenheiro Civil, Leiturista, Operador de Casa de Máquinas e Reservatórios, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor e Soldador.

A validade deste Processo Seletivo é de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, por ato do Diretor Presidente, ou até a realização de concurso público. Caso o aprovado seja convocado e não compareça será considerado um caso de desistência, sendo convocado o aprovado que o suceder na classificação. Informações pelo telefone (31) 2106-0132.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM