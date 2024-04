Empresa de suplementos alimentares em Sete Lagoas contrata gerente de vendas

Uma oportunidade de emprego como gerente de vendas numa empresa de suplementos alimentares está disponível em Sete Lagoas. Confira os detalhes abaixo:

Imagem ilustrativa

GERENTE DE VENDAS (MG) - Setor Comercial

- Supervisionar equipe de vendas

- Dar suporte aos representantes

- Elaborar plano de ação

Requisitos:

- Experiência em supervisão de vendas ou como vendedor/representante comercial

- Celular pessoal

- Veículo próprio

- Disponibilidade para viagens em MG

- Ensino médio completo

- Residir em Sete Lagoas ou região metropolitana de BH.

Horário de trabalho: segunda a sexta, de 08:00 às 18:00.

Envie seu currículo com o nome da vaga no assunto “Gerente de vendas MG” para o e-mail rh@absolutnutrition.com.br.



