Oportunidade para auxiliar de recursos humanos é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga para auxiliar de recursos humanos (RH) no setor industrial está em aberto, confira todos os detalhes a seguir:

foto ilustrativa/Reprodução: Pixabay

FAIXA SALARIAL: R$ 2.400,00

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Auxílio nas atividades gerais do setor de RH, como Suporte ao DP nas rotinas e fechamento do ponto, conferência de folha, atestados e licenças, suporte aos processos seletivos, agendamento de entrevistas, e avaliação de currículos, suporte nos processos de admissão e demissão, agendando exames médicos, conferindo documentações e formulários, entre outras atividades do setor.

REQUISITOS: Formação completa ou em andamento em Administração de Empresas, Gestão de Recursos Humanos e/ou afins, conhecimento no Pacote Office, boa comunicação verbal e escrita, experiência no setor é um diferencial, boa convivência em equipe.

HORÁRIO DE TRABALHO: Segunda a sexta de 08:00 às 18:00.

BENEFÍCIOS: Vale Transporte + Vale Alimentação + Assistência médica

SETOR: Indústria.

LOCAL DE TRABALHO: Sete Lagoas.

Candidatura e mais informações:

contato@multiplaconsultoriarh.com.br, (31) 3771 8147, (31) 9 9687 4639

Rua Copacabana, n°117 loja B – Boa Vista, Sete Lagoas/MG

www.multiplaconsultoriarh.com.br

Da Redação