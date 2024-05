Prazo para inscrições em estágio no TJMG é prorrogado até 26 de maio; com vagas para Sete Lagoas

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) prorrogou o prazo de inscrições para a Seleção Pública de Estágio até o dia 26 de maio de 2024. São 816 vagas disponíveis para diversas comarcas do estado, incluindo 20 vagas para o curso de graduação em Direito em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/TJMG

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa de estágio de R$ 1.333,00, além de auxílio-transporte de R$ 231,00 para graduandos, e R$ 2.000,00, com o mesmo auxílio, para pós-graduandos.

As vagas estão distribuídas pelas seguintes comarcas: Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Cássia, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Corinto, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ibirité, Juiz de Fora, Matozinhos, Montes Claros, Nova Resende, Passos, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Três Corações, Três Pontas, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Vespasiano, incluindo os Juizados Especiais.

A prova objetiva será realizada de forma online no dia 09 de junho de 2024, com duração de 2 horas e 30 minutos. Os candidatos devem ficar atentos às instruções disponíveis no site da organizadora.

Para mais informações sobre o processo seletivo, os interessados podem acessar o site da CONSULPLAN ou contatar a empresa através do telefone 0800-100-4790 (dias úteis, de 8h às 17h30) ou e-mail: atendimento@consulplan.com.

Djhéssica Monteiro com TJMG