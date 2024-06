Sarau 'Salve a Preqaria' reúne artistas de Sete Lagoas para arrecadar fundos e fortalecer cultura

No último dia 26 de maio, a Companhia de Teatro Preqaria realizou um sarau com mais de 70 artistas de Sete Lagoas para arrecadar fundos a comprar equipamentos que foram furtados no início de abril no seu teatro, localizado no bairro Cannan.

Música, dança, artes cênicas, cultura popular se uniram em um evento para fortalecer a cultura da cidade em prol de uma causa urgente. Fomos conferir tudo de perto, acompanhe!

Imagens: Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo