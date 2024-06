Confira os 20 artistas selecionados para o 'Solo Star Festival' em Sete Lagoas

A bateria de talentos musicais está pronta! A produção do Solo Star Festival anuncia com entusiasmo os 20 artistas selecionados para a edição de 2024, que promete agitar Sete Lagoas em Julho. A festa acontece nos dias 13 (semifinal) e 20 (final) na Praça da Feirinha, com entrada gratuita para o público a partir das 19h.

Foram 136 inscrições de artistas da região, demonstrando a pujança da cena musical local. Após um criterioso processo de avaliação, a comissão selecionou 20 artistas que se destacaram por sua originalidade, talento e potencial.

Conheça os artistas selecionados:

Ana Moura - Inesquecível

Dre-Santos - Hoje eu Sei

Ed Baskiá - Imperfeito Amor

Estanis - Nós Dois

Evandro Abelin - Outra Emoção

Geraldo di Oliveira - Esquina

Gabriel Castro - Viceral

Gleyssinho - Era Só Pega

Jean Moraes - Mesa Quantro

Lezel - Reggae Horizonte

Léo Guto - Escravo do Sistema

Lucas Gabriel - Cartas e Canções

Maria Clara Thomaz - Procura sua Aventura

Pedro Vidal - Flow de Amor

Rafaek Munaier - Segue o Carro

Renato Beá - Tudo Está Vivo

Rodrigo Rabêlo - Devagar

Sérvio - Paz e Aconchego

Tianisio Valente - Nada com Nada

Vitor Antônio - Escalada

O palco da Praça da Feirinha se transforma em um portal para a diversidade musical, com estilos que vão do pop ao rock, do rap ao reggae, passando pelo MPB e muito mais. Cada apresentação promete ser uma explosão de talento e originalidade, levando o público a uma jornada inesquecível pelas mais belas melodias e letras.

Este evento é promovido pela empresa Web System Brasil, sob o comando do comunicador e produtor de eventos Marcilio Maran. A Produção Artística do Festival estará sob a habilidosa coordenação do renomado Produtor Musical Julio Lopes. O festival conta com o apoio da SECET (Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Sete Lagoas) e da Prefeitura Municipal. O evento tem como objetivo revelar novos talentos, fomentar a cena musical local e proporcionar ao público uma experiência cultural única e memorável.

Para mais informações, acompanhe as atualizações no site oficial e nas redes sociais do Solo Star Festival @solostarfestival

Djhéssica Monteiro