Bloco Axé Saudade abre inscrições para oficina de percussão neste domingo

O carnaval ainda parece distante, mas o batuque do Axé Saudade já ecoa pelas ruas da capital mineira. O bloco, que arrasta multidões com sua energia contagiante, convida os apaixonados por percussão para uma experiência única: a primeira oficina de bateria, que acontecerá no domingo (23), na Estância Terreiro Cultural Urbano, a partir das 10h.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

Sob a batuta do renomado Mestre Leleo Lima, figura icônica do carnaval belorizontino e regente da bateria do Baianas Ozadas, os participantes terão a oportunidade de aprender com um dos maiores nomes do ritmo, aprimorando suas habilidades e explorando a magia da percussão afro-brasileira.

Com mais de 20 anos de experiência e paixão contagiante, Leleo Lima promete guiar os ritmistas em uma jornada musical enriquecedora, desvendando os segredos da bateria e preparando-os para integrar a folia do Axé Saudade no próximo carnaval.

“Estamos muito felizes em abrir as portas para novos talentos e entusiastas da percussão. Essa oficina será uma oportunidade única para aprender com um dos melhores percussionistas do país e fazer parte de algo maior durante o carnaval,” afirma Rodrigo Barbosa, regente e produtor do Axé Saudade.

Diante do grande interesse, as inscrições são limitadas. Para garantir sua vaga e vivenciar essa experiência inesquecível, basta acessar o Instagram do bloco (@blocoaxesaudade_oficial) ou entrar em contato pelo WhatsApp (31) 99530-9615.

Com o apoio da Estância Terreiro Cultural Urbano e da Discosete Musical, a oficina de percussão do Axé Saudade promete ser um marco na história do bloco, abrindo espaço para novos talentos e perpetuando a tradição do carnaval mineiro.

Prepare-se para sentir o ritmo do Axé Saudade na pele!

Djhéssica Monteiro