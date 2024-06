Piquenique Literário: Revivendo tradições e incentivando a leitura em Minas Gerais

A frase "Era uma vez..." ainda ressoa na memória de muitos, evocando lembranças da infância, quando pais e avós contavam histórias de princesas, heróis e bruxas. No entanto, a crescente presença da tecnologia mudou esse cenário, com tablets e smartphones dominando o entretenimento infantil. No Vetor Norte de Minas Gerais, as histórias tradicionais ganham nova vida com o Piquenique Literário, um projeto idealizado pela contadora de histórias Alessandra Visentin em 2014.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Originalmente realizado em Lagoa Santa, o evento se expandirá este ano, graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo, para as cidades de Pedro Leopoldo (23/06), Matozinhos (28/07), Vespasiano (18/08) e São José da Lapa (29/09). A edição de Pedro Leopoldo ocorrerá na Praça da Estação das 9h às 12h, com atividades culturais e recreativas como yoga, capoeira, lian gong, música com a Banda Neutrox e uma oficina de dobraduras. Alessandra Visentin, acompanhada pelo músico João de Ana, envolverá os participantes nas sessões de contação de histórias de forma lúdica e interativa. “As crianças são incentivadas a se apresentarem, lerem e declamarem seus poemas favoritos, enquanto os adultos atuam como mediadores de leitura”, explica Alessandra.

Durante o evento, Camila Rajão conduzirá uma oficina de pintura para crianças. O Piquenique Literário, realizado nas manhãs de domingo em locais públicos e gratuitos, coloca a leitura no centro de suas atividades, com cerca de 300 livros de literatura infantil e infantojuvenil disponíveis para consulta. “A ideia é que todos possam manusear, tocar e ler os livros”, diz Silvia Lacerda, produtora executiva do projeto.

Desde sua criação, o Piquenique Literário tem promovido a cultura e a literatura no Vetor Norte, com 36 edições já realizadas. A primeira edição ocorreu em Lagoa Santa, onde hoje há a Praça do Piquenique Literário, inaugurada em homenagem ao evento.

O Piquenique Literário oferece uma manhã agradável repleta de cultura, com um acervo de livros cuidadosamente selecionado por Alessandra Visentin, valorizando autores importantes do cenário mineiro e nacional.

Da Redação com Por Dentro de Tudo