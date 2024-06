Dia do Cinema Brasileiro é comemorado com promoção no Grupo Cine

O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado em 19 de junho. Esta data foi escolhida porque marca o dia em que, supostamente, foram feitas as primeiras filmagens no Brasil utilizando a tecnologia do cinematógrafo, em 19 de junho de 1898.

Imagem Ilustrativa

As filmagens ocorreram a bordo do navio Brésil, que partiu de Bordeaux, na França. Nessa ocasião, o italiano Afonso Segreto, que havia acabado de fazer um curso sobre a operação do cinematógrafo, trouxe um desses equipamentos para o Brasil. As imagens capturaram a paisagem da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Para celebrar essa data, o Grupo Cine está oferecendo uma promoção imperdível, ingresso por apenas R$6,00.

Válido apenas para filmes nacionais em cartaz no dia 19 de junho.

Confira a programação completa aqui.

Maria Eduarda Alves