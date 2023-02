Fugindo dos blocos: Conheça 10 lugares para visitar neste feriado próximo a Sete Lagoas

Aproveite o carnaval para conhecer cachoeiras, cidades turísticas, grutas e cavernas próximas a Sete Lagoas. Com o aumento dos bloquinhos na cidade, fica difícil escapar da festa. Para aqueles que preferem relaxar neste feriado, preparamos uma lista de lugares incríveis para visitar. Além disso, existem muitas atividades culturais e turísticas para se fazer na cidade ou na região.

- Gruta Rei do Mato

Foto: Evandro Rodney

A Gruta Rei do Mato é localizada nas margens da BR-040 ao lado da entrada da cidade e é considerada a mais bonita das três cavernas que compõem o Circuito das Grutas Peter Lund em Minas Gerais. Ela tem uma grande beleza cênica, com raras formações de estalagmites e estalactites ao redor do mundo. É um patrimônio valioso da espeleologia, arqueologia e paleontologia. Na Grutinha, que fica ao lado da Rei do Mato, existem pinturas rupestres, feitas com sangue e gordura vegetal, que datam de seis mil anos.

A Gruta Rei do Mato está aberta para visitação todos os dias da semana das 8h30 às 17h00. Grupos com no máximo 20 pessoas podem visitar acompanhados por um guia, a expedição dura media de 1h, e a idade mínima para visitação é de 6 anos.

Contem taxa de visitação.

- Gruta do Maquiné (Cordisburgo)

Foto: Unsplash

A Gruta do Maquiné é uma viagem subterrânea em meio à beleza natural, localizada em Cordisburgo a 58,4 km de Sete Lagoas. Considerada o berço da paleontologia brasileira, possui sete salões com formações arquitetônicas esculpidas pela água ao longo de milênios. Uma aventura imperdível para os amantes da natureza e da história geológica.

A visitação da Gruta do Maquiné ocorre de segunda a domingo, das 9h às 17h. É necessário seguir as normas de segurança e usar equipamentos de proteção, como capacete e lanterna. O acesso é limitado a grupos de no máximo 20 pessoas por vez, com idade mínima de 6 anos, para garantir a preservação do local e a segurança dos visitantes tem taxa de visitação.

- Serra do cipó (Santana do Riacho)

Foto: Sylvio Bazote

A 97,7 quilometros da cidade, a Serra do Cipó é um dos destinos turísticos mais procurado de Minas Gerais, cheio de cachoeiras, montanhas, cânions e uma diversificada flora. É um lugar perfeito para praticar atividades ao ar livre, como trekking, rapel, ciclismo, alpinismo e rafting, ou apenas apreciar a natureza. A porta de entrada é o distrito de Serra do Cipó, em Santana do Riacho.

- Gruta da Lapinha (Lagoa Santa)

Foto: Circuito das grutas

Considerada uma das Sete Maravilhas da Estrada Real, a Gruta da Lapinha localiza-se no Parque do Sumidouro em Lagoa Santa e fica a 46,3km de Sete Lagoas, é conhecida por suas marcas de um rio subterrâneo. Formada a partir de rochas calcárias formadas pelos restos marinhos no fundo do mar raso da bacia do rio das Velhas, as camadas foram acumuladas e moldadas pela erosão causada por correntes marinhas e aéreas.

As visitas à Gruta da Lapinha ocorrem de segunda a domingo, das 9h às 17h. É necessário seguir as normas de segurança e usar equipamentos de proteção, como capacete e lanterna. O acesso é limitado a grupos de no máximo 20 pessoas por vez, com idade mínima de 6 anos, para preservar o local e garantir a segurança dos visitantes. Há uma taxa de visitação cobrada e os visitantes também podem conhecer o Museu Peter Lund

- Lapinha da Serra

Foto: Vida sem paredes

O vilarejo é um distrito de Santana do Riacho, localizado na região da Serra do Cipó, a cerca de 101 km de Sete Lagoas. A simplicidade do local é ideal para quem precisa se desconectar e encontra bares e restaurantes acolhedores. O distrito também possui diversas cachoeiras, algumas de fácil acesso, além de belos picos e um Fugindo dos blocos: Conheça 10 lugares próximos a Sete Lagoas para visitar neste feriado.

- Serro



Foto: Reprodução

A cidade de Serro fica a uma distância de 260 km de Sete Lagoas. Ela fica localizada na região central da Serra do Espinhaço, no nordeste do estado de Minas Gerais. Possui um rico patrimônio histórico-cultural, além de belezas naturais, tornando-se o destino perfeito para quem gosta de aprender sobre a história local e admirar a natureza. O local possui muitas cachoeiras, e fica próximo de Milho Verde.

-Inhotim (Brumadinho).

Foto: Raquel Freitas/G1

O Museu a Céu Aberto do Mundo, localizado a apenas 107 km de Sete Lagoas, é o Inhotim, situado em Brumadinho, na região metropolitana da capital. Ideal para passar um dia inteiro, o espaço tem cerca de 700 obras de arte contemporânea de mais de 60 artistas espalhadas por seus 140 hectares, além de permitir que os visitantes interajam com muitas das obras.

Funciona de quarta a sexta-feira, das 9h30 às 16h30. Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. Tem taxa de visitação.

- Casa Branca (Brumadinho).

Foto: viviphotoart

Uma sugestão de roteiro para quem visita Brumadinho é visitar o distrito de Casa Branca, a 97,9 km de Sete Lagos. Ele tem diversas pousadas e o centro da cidade é cheio de opções de restaurantes de comida mineira e bares, geralmente com vistas maravilhosas das montanhas de Minas Gerais. Além disso, é possível acessar duas cachoeiras a partir do distrito: Cachoeira das Ostras e Cachoeira Jangada.

- Poço encantado (Brumadinho).

Foto: Cachoeiras Estrada Real/Prefeitura de Brumadinho/Divulgação

O Poço Encantado é um local com águas cristalinas situado a 91,3 km de Sete Lagoas. Com uma pequena queda d'água, ele raramente fica lotado e é ideal para refrescar-se e tirar fotos. No entanto, é necessário estar animado para fazer a visita, já que a trilha, mesmo de nível médio, leva cerca de três horas de ida e três horas de volta. Apesar do esforço, a visita ao Poço Encantado vale a pena.

- Cachoeira Véu da Noiva (Serra do cipó)

Foto: Dearbdesign

E a 101 km da cidade, fica uma das cachoeiras mais famosas da Serra do Cipó, a Véu da Noiva, possui um poço natural perfeito para banho. Para chegar até lá, é necessário seguir uma trilha de fácil acesso com corrimão, que dura cerca de 10 minutos de caminhada, apesar da subida íngreme. A cachoeira conta com estruturas como bar e banheiros.

Da redação, Djhessica Monteiro.