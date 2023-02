Sete Lagoas recebe espetáculo teatral gratuito na Praça do Escorrega

No dia 2 de março, quinta, Sete Lagoas recebe de graça o espetáculo “Ópera do sabão” às 19h30, na Praça Do Escorrega (Bairro Várzea). Dirigido pelo ator Eduardo Moreira (Grupo galpão), o premiado trabalho do Grupo Maria Cutia (BH) – vencedor do Copasa / Sinparc nas categorias melhor trilha, melhor texto, melhor atriz e melhor ator coadjuvante - narra a história de uma rádio que está prestes a fechar com o avanço da teledramaturgia e apresenta sua última novela. Em cena, os atores cantam e tocam Jingles, vinhetas e canções autorais, ao vivo, inspiradas nos musicais do teatro de revista e das radionovelas. O espetáculo integra a programação do projeto “Palhaçatório - o Laboratório de Palhaçaria”, que propõe curso gratuito de palhaçaria oferecido pelo Maria Cutia, ao longo de 3 meses, na sede da Cia Preqaria (Canaã), em Sete Lagoas (MG). As inscrições estão abertas somente até o dia 7.03, quinta-feira, pelo link https://forms.gle/1VyrTKCaVfMWg4Q76.

Foto: Ascom Grupo Maria Cutia

A programação do projeto é toda gratuita. Mais informações: Instagram @grupomariacutiadeteatro. Este projeto tem patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Com tradição de circular pelo interior de Minas, o Grupo Maria Cutia, criado em 2006, já se apresentou em 19 estados brasileiros, 6 países e reúne público de meio milhão de espectadores. Mas é a primeira vez que a companhia belo-horizontina realiza também um projeto com foco na formação artística. “Sempre que estávamos em turnê, levávamos diversos espetáculos, e alguma oficina curta”, conta. Com a pandemia, o grupo passou a ministrar cursos virtuais de palhaço, para pessoas de diversos cantos do Brasil, nos moldes do Cursaço – laboratório de palhaçaria, com duração anual, oferecido pela trupe em sua sede, em Belo Horizonte (MG). Durante as aulas online, Mariana relembra que “as pessoas estavam muito ávidas por falar de arte. Gente do nordeste, do interior de Minas, da região amazônica. Foi uma experiência revigorante, que acendeu uma vontade antiga de levar nosso curso de formação mais longa, para fora de BH”, afirma.

Embora a realidade no interior brasileiro de acesso a bens culturais e artísticos já tenha mudado bastante, segundo Mariana Arruda, que nasceu e passou a infância em Montes Claros (MG), as grandes cidades continuam concentrando os principais eventos. “Falo por mim que cresci numa cidade que não tinha teatro, nem escola de arte, na minha época. Já mudou muito, mas a gente tem que ter isso como norte. O Brasil é um país enorme, e não podemos focar somente nas capitais. Nós do Maria Cutia temos sempre muita vontade de conhecer a arte feita em outros lugares, por grupos locais. Conhecer quem faz e pulsa teatro ali. Então a ideia desse laboratório é aprofundar nesse intercâmbio”, afirma.

O curso de palhaço será oferecido nos meses de março e abril, às terças e quintas, das 14h às 18h, para 20 artistas de Sete Lagoas. O curso está dividido em quatro partes: Módulo I - coordenado pela atriz e pesquisadora de palhaçaria Mariana Arruda, aborda recursos dramatúrgicos e elementos da poética clownesca como linguagem cênica; Módulo II - com a produtora e gestora cultural Luisa Monteiro, desperta o olhar por trás (pelos lados e adiante) da cena; Módulo III - com o diretor musical, compositor e palhaço Hugo da Silva, aborda a temática da musicalidade cênica; e Módulo IV - com o diretor, pesquisador e palhaço Leonardo Rocha, que vai coordenar a "Oficina Artística de Palhaços" e orientar o desenvolvimento das cenas e números propostos pelos artistas selecionados. Ao final do trabalho, os alunos devem desenvolver uma proposta de cena, que será apresentada em mostra aberta ao público da cidade, no dia 21 de abril.

Para se inscrever no curso, o candidato deve preencher a ficha de inscrição online disponível no (link: https://forms.gle/1VyrTKCaVfMWg4Q76) com breve carta de motivação. Serão selecionados candidatos com alguma ou nenhuma experiência no universo da palhaçaria. “O formato de oficina que trabalhamos, para além da capacitação artística, tem o caráter de troca e afetividade. É um espaço onde compartilhamos conhecimentos, conhecemos pessoas, histórias, cidades, trocamos e criamos vínculos. Caminhos que só a arte nos possibilita”, comenta a coordenadora de produção do grupo, Luisa Monteiro.

SOBRE ESPETÁCULO “ÓPERA DO SABÃO”

O cotidiano de uma iminente decadência da Rádio Drama, que está prestes a levar ao ar sua radionovela "Meu irmão é filho único", na última esperança de não perder o patrocínio dos produtos Chuá Chuá, é alterado pela chegada de uma atriz estreante em radionovelas. O elenco da atração radiofônica, formado pelos atores Antônio Galante, Ester Trindade e Juca Morato, sob a rigorosa direção de Plínio Blanco, recebe a caipira Dora Alice que, apesar de não possuir os atributos para alcançar o estrelato, consegue realizar o sonho de atuar numa radionovela ao comprar o papel de mocinha na produção. Orgulho, intriga, paixão, vingança, ganância, inveja, todas as grandes emoções do universo do melodrama em uma montagem cênico-musical do Grupo Maria Cutia. Duração: 80 minutos. Classificação: livre

Cemig: a energia da cultura

A Cemig é a maior incentivadora de cultura em Minas Gerais e uma das maiores do país. Ao longo dos seus 70 anos de fundação, a empresa investe e apoia as expressões artísticas existentes no estado, por meio das leis de dedução fiscal estadual e federal, de maneira a abraçar a cultura de Minas Gerais em toda a sua diversidade.

Além de fortalecer e potencializar as diferentes formas de produção artística e cultural no estado, a Cemig se apresenta, também, como uma das grandes responsáveis por atuar na preservação do patrimônio material e imaterial, da memória e da identidade do povo mineiro. Os projetos incentivados pela Cemig objetivam chegar nas diferentes regiões do estado, beneficiando um maior número de pessoas e promovendo a democratização do acesso às práticas culturais. Assim, incentivar e impulsionar o crescimento do setor cultural em Minas Gerais reflete e reforça o compromisso e o posicionamento da Cemig em transformar vidas com a nossa energia.

