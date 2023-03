Globo demite narrador Cléber Machado

O narrador Cléber Machado, que estava na TV Globo desde 1988, teve seu contrato encerrado. A informação foi dada pelo portal Notícias da TV e depois confirmada pela Globo nesta quarta (22).

Foto: TV Globo / Divulgação

"O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo", afirmou a emissora, em nota oficial.

A declaração também citava as diversas modalidades esportivas pelas quais Cléber Machado transitou bem como os canais da empresa. "Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval", continuou o canal dos Marinho.

Machado ficou de fora do grupo que viajou para o Catar para as transmissões da Copa do Mundo de futebol, no final do ano passado. Com menos espaço, o narrador ficou um pouco mais 'restrito' às transmissões da Grande São Paulo

Mudanças no quadro de profissionais

Somente nesta semana, a Globo anunciou o fim do quadro Central do Apito, que contava com ex-árbitros nas transmissões de jogos de futebol, e também comunicou o desligamento da apresentadora Fernanda Gentil, que se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. Na semana passada, o também narrador Jota Júnior foi outro entre os dispensados.

Ainda nessa quarta-feira (22), Galvão Bueno anunciou que o casal Sando Meira Ricci e Fernanda Colombo, ex-Central do Apito, irão participar da transmissão do amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos, deste sábado (25), no seu canal do YouTube. Outros ex-Globais também estarão junto de Galvão no projeto.

Da redação com O Tempo