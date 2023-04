'Auto-Retrato': espetáculo de dança e oficina chegam a Sete Lagoas nesta quinta-feira

Sete Lagoas receberá nesta quinta-feira (13) a apresentação do espetáculo de dança solo 'Auto-Retrato', em turnê nacional. Além do espetáculo, uma oficina gratuita de de dança será ministrada gratuitamente no SERPAF, na sexta (14).

Foto: Erika Roseto / Divulgação

O espetáculo trata sobre a pessoalidade da dança e propõe um jogo autorreflexivo: o corpo busca uma percepção e leitura de si, a recuperação e construção de uma identidade móvel e movente. A artista é Erika Rosendo, oriunda de Natal (RN), com larga formação em dança, tendo sido professora do Corpo Escola de Dança e atuou como assistente de direção na SESC Cia. de Dança e na Cia. Jovem de Paraopeba.

A obra foi criada há 14 anos, quando Erika se mudou para Santa Catarina, ao entrar na Escola do Teatro Bolshoi: "Eu ainda era uma menina, com muitos desejos de mundo, com um corpo mais jovem, recém chegada ao Sul, me adaptando à temperatura do lugar, procurando o sentido da vida, as percepções de mim mesma”, comenta. Por "Auto-Retrato", a artista recebeu o Prêmio FUNARTE de Circulação e Difusão da Dança, podendo levar este espetáculo para cidades do Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Minas Gerais.

Logo após a apresentação em Paraopeba, "Auto-Retrato" chega nesta quinta (13) ao Teatro Redenção, na Rua Monsenhor Messias, às 10h30, com entrada gratuita e público livre. O espetáculo segue em turnê para Belo Horizonte, e vai até cidades de Santa Catarina; o encerramento se dará em junho, no Rio Grande do Norte.

Oficina

Na sexta-feira (14) das 10h às 12h, Erika Rosendo e diretora do espetáculo, Jussara Xavier, ministrarão no SERPAF a oficina “Eu-corpo em estados de dança” com público-alvo a crianças de 6 a 10 anos, com ou sem experiência em dança. A aula é gratuita e os interessados podem procurar a sede da entidade para cadastro.

auto retrato folder

