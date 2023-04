Dupla Carine & Juliano coroa bela trajetória com abertura do show de Eduardo Costa

O início oficial foi em 2017 e desde então a dupla Carine & Juliano está cada vez mais consolidada no meio artístico de Sete Lagoas e região. A trajetória dos músicos parece um roteiro de novela marcado por belos capítulos. Um deles será exibido no próximo dia 1º de maio quando sobem ao palco para abrir o aclamado show de Eduardo Costa, na Festa do Trabalhador de Sete Lagoas.

Foto: Carine & Juliano / Divulgação

Carine e Juliano se conheceram no palco, no Carnaval de 2013, quando faziam um trabalho extra para uma banda de baile, ele como cantor e ela dançarina. Um compromisso que mudou a vida dos dois, já que este primeiro encontro terminou em casamento.

A carreira solo Juliano Oliveira seguiu junto ao relacionamento. Porém, uma nova tendência do mercado musical foi fundamental para incentivar Carine a encarar o público com sua voz. Essa motivação veio das vozes femininas que começaram a dominar o mundo sertanejo como Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Simone e Simária e outras. Cantando uma ou duas músicas no show do marido, Carine se tornou a peça que não poderia faltar nos shows. “Quando percebi, de maneira natural, nos transformados em uma dupla”, recorda a cantora.

Carine e Juliano gravaram um CD que é um belo cartão de visitas, duas músicas autorais (Eu sou daquelas e Senta sem estresse) e um clipe da primeira música. Nem mesmo a crise provocada pela pandemia fez o trabalho parar. Duas lives foram gravadas para arrecadar alimentos e fraldas com distribuição destinada ao Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Com a agenda sempre cheia, a dupla segue as tendências de momento e tem o show mais agitado da região. O repertório é diversificado e vai do sertanejo universitário ao axé, passando por pop rock, TikTok, forró, piseiro e até modão. O som vai onde o ouvinte quer, mas a duplas tem seus gostos diferenciados. Carine, por exemplo, têm como essência os flashbacks, tipo Roxette, Whitney Houston, enquanto o Juliano se espelha em Daniel, Edson e Hudson, Chitãozinho e Xororó, etc.

Carine e Juliano já cantaram com Alan e Alex, Ataíde e Alexandre, têm vídeos motivacionais enviados por Gino e Geno e Tato da banda Falamansa. Já se apresentaram nas maiores festas da região, valendo destacar: Forró de Curvelo, Aniversário e Festa do Trabalhador de Sete Lagoas, Aniversário e FEPPI Show de Felixlândia, Forró do Buriti, Festa da Empada de Araçaí, Aniversário de Fortuna de Minas e outros diversos shows nas cidades vizinhas, inclusive o Carnaval, onde a dupla adere aos grandes clássicos do axé e monta um show exclusivo.

A FAMÍLIA

Carine e Juliano são casados, juntos têm três filhos, Manú, hoje com 15 anos, filha do Juliano, Diego, hoje com 13 anos, filho da Carine e a mais nova, Camilly, com 8 anos, filha do casal.

O SONHO

“Eu já passei por muitas dificuldades na vida. Aprendi a tocar violão com instrumento emprestado, até que minha família conseguisse comprar um de presente. O meu sonho era ter um pedestal, um microfone e uma caixa de som, para substituir a lata de areia e o cabo de vassoura que eu montava no porão da minha casa pra ensaiar. Hoje tenho muito mais do que sonhei, além dos amigos e contratantes que conquistei”, ressalta Juliano.

“A minha vida não foi nada fácil. Meu pai saiu de casa quando eu ainda era criança, deixou minha mãe doente com crises epiléticas. Lembro de situações onde tive que sair correndo buscar ajuda de vizinhos para socorrê-la. Tive meu filho com lábio leporino e quantas vezes fui a BH com ele, com o dinheiro apenas da passagem. Passava o dia inteiro no Hospital da Baleia alimentando ele com leite materno e sonhando com o momento de chegar em casa para comer e repor minhas forças. Sempre fui entusiasmada com a música, meu palco era o banheiro e meu microfone era o vidro de shampoo. A luta foi válida, meu sonho se realizou. Hoje sou cantora, minha mãe está curada e meu filho é lindo, fez todas as cirurgias necessárias e isso basta”, comemora Carine.

Juliano é pós-graduado em Comunicação Organizacional, já Carine iniciou a vida acadêmica no Direito, mas hoje cursa Enfermagem. Todos acreditam no estudo como uma forma de “garantir o futuro” já que a vida de artista é incerta. No entanto eles caminham com uma certeza: o palco sempre será o meu local preferido.

Da Redação com Carine & Juliano