Oito sugestões de filmes e séries para aproveitar o fim de semana com a família ou sozinho

Se você é um amante de filmes e séries e está procurando sugestões para aproveitar seu tempo livre no fim de semana, temos boas notícias! A equipe do SeteLagoas.com.br preparou uma lista com oito opções especiais para você curtir sozinho ou acompanhado.

As opções são diversas, desde produções emocionantes até produções mais leves e divertidas, para atender a todos os gostos e estilos. Basta preparar a pipoca, se jogar no sofá e conferir nossas dicas! A lista inclui a série de drama e romance "O Famoso Alfaiate" na Netflix, o spin-off da popular série "Bridgerton", "Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton", o filme de aventura e comédia "Fantasmas e Cia" também na Netflix, o filme dramático "Excluídos", a série francesa de suspense e drama "Família em primeiro lugar" na Netflix, a série de drama histórico "Os Encanadores da Casa Branca" na HBO Max e a série documental "Coisas de menino" também na HBO máx. Há opções para todos os gostos, então escolha sua preferida e aproveite o fim de semana!

Foto: Shutterstock

1- O Famoso Alfaiate - Netflix

Série de Drama e Romance

Em O Famoso Alfaiate, o passado sempre volta à tona, especialmente quando se trata de amor e segredos familiares. A história gira em torno de Peyami, um habilidoso alfaiate de Istambul que herda não apenas o talento do seu avô, mas também um segredo obscuro da família. Quando Esvet, uma noiva em busca do vestido perfeito, aparece em sua vida, Peyami se vê diante de um dilema: seguir guardando o segredo a todo custo ou abrir seu coração para o amor? Entre dramas familiares e reviravoltas emocionantes, O Famoso Alfaiate promete prender o público do início ao fim.

2- Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton - Netflix

Série de Drama/ Historica/Romance

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton é um spin-off da popular série Bridgerton. A trama acompanha a trajetória de Charlotte, interpretada por Golda Rosheuvel na fase adulta e India Armateifio na juventude, desde sua ascensão à monarquia britânica até o início de seu romance com o Rei George e sua relação com Lady Danbury.

3- Fantasmas e Cia - Netflix

O filme de aventura/fantasia/comédia

Fantasmas e Cia é baseado no conto "Ernest" de Geoff Manaugh. Quando a família de Kevin descobre um fantasma chamado Ernest assombrando sua nova casa, essa presença inesperada transforma a família em uma sensação instantânea nas redes sociais. Mas quando Kevin e Ernest infringem a lei para investigar o mistério do passado do fantasma, eles se tornam alvo da CIA.

4- Excluidos - Netflix

Filme dramático

Em Excluidos, Neve é uma mulher negra de classe média que construiu meticulosamente uma vida de privilégios e tranquilidade nos subúrbios com uma família amorosa e seu trabalho em uma escola particular. Mas quando um casal sombrio aparece inesperadamente em momentos estranhos, ela começa a questionar se tudo é realmente tão pacífico quanto parece. Ao perceber a ameaça representada por esses indivíduos suspeitos, Neve pede ajuda a sua família e amigos, mas fica impotente quando eles hesitam em acreditar nela e começam a duvidar de sua sanidade. A vida perfeita de Neve, que ela trabalhou tanto para construir, é completamente desestabilizada pelas duas figuras que agora a ameaçam em sua própria cidade. Neste filme de suspense, tudo pode desmoronar a qualquer momento, e Neve só pode contar com ela mesma.

5- Família em primeiro lugar - Netflix

Série de suspense/drama

Família em primeiro lugar, é uma série francesa de suspense e drama que segue o jornalista Fara. Com o sonho de se tornar a principal âncora da emissora de TV onde trabalha, Fara está sempre em busca de se destacar e atingir seus objetivos. Mas um contratempo surge quando seu irmão, envolvido nos esquemas de um poderoso traficante, acidentalmente agride um policial e precisa fugir da justiça. Enquanto isso, o traficante exige dois milhões de euros e ameaça toda a família de Fara. Para proteger as pessoas que ama, ela deve unir forças com suas irmãs e fazer de tudo para levantar a quantia antes do prazo.

6- Os Encanadores da Casa Branca - HBO Max

Série de drama histórico

Durante o escândalo Watergate, o presidente Nixon teve vários especialistas políticos em sua equipe de assessores para ajudá-lo a conter as consequências desastrosas das acusações sobre sua reputação e carreira política. Mas as tentativas de esconder a responsabilidade do presidente foram inúteis e só o afundaram ainda mais na mídia, com vários segredos políticos sendo revelados pelo caminho.

7- Coisas de menino - HBO Max

Série documental

Um olhar aprofundado sobre a criação de meninos em diferentes cidades do Brasil, passando por famílias que seguem rígidos padrões de gênero e outras que tentam quebrar os moldes, questionando os pilares da sociedade brasileira. A série mostra como o sexismo arraigado é agora reconhecido como "masculinidade tóxica". Com o objetivo de suscitar reflexões sobre comportamentos rotulados como "coisas de menino", a produção promete questionar valores, costumes e pilares da sociedade brasileira, trazendo à tona questões relacionadas à criação e educação dos meninos.

8- Uma pequena Luz - Star+

Minissérie de Drama Histórico

Uma pequena Luz mostra o outro lado da estante que escondeu Anne Frank e sua família dos nazistas. A minissérie conta a história real de Miep Gies, a corajosa secretária que ajudou a salvar a vida de judeus na Segunda Guerra Mundial. Ao lado do marido Jan (Joe Cole), ela arrisca a própria segurança para garantir a segurança da família de seu chefe, Otto Frank, e de outros holandeses perseguidos pela ditadura de Hitler. Para o bairro dos Gies em Amsterdã, eles viviam uma vida pacífica, mas no anexo secreto atrás da estante, faziam parte da resistência a um sistema de terror e morte.

Da redação, Djhessica Monteiro.