Braseiro e Miracolo promovem Bingo do Bem em prol da Vila Vicentina de Sete Lagoas

Acontece essa noite (11/05) o Bingo do Bem, evento promovido pelo Braseiro Espeteria e Butiquin em parceria com o Miracolo Restaurante. O Bingo vai reverter 100% do valor das cartelas para a Vila Vicentina de Sete Lagoas. Além disso, a noite será abrilhantada com a música de Léo Ferrera e detalhe: todo o couvert artístico recebido também será destinado à instituição!

Divulgação

Os prêmios serão dois rodízios de pizza no Miracolo e cada cartela custa R$ 10. O Bingo do Bem ocorre no endereço do Braseiro, veja como chegar:

Rua Uberlândia, nº 567, Bairro Catarina

Participe junto com sua família, se divirta e faça o bem!

Da Redação com Braseiro e Miracolo