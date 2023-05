Toque de Classe e Bárbara Rocha são as atrações da Feirinha Acústica nesta quinta

Nas últimas quintas-feiras de cada mês acontece, na Praça Tiradentes, o projeto Feirinha Acústica - e nesta semana a banda Toque de Classe é a principal atração do evento que reúne música e gastronomia.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Além do grupo, a cantora Bárbara Rocha também se apresenta na Feirinha Acústica. O grupo Uai Gastrô continua no comando das barracas da feira, que conta com estabelecimentos renomados de Sete Lagoas, como a Churrascaria Três Marias, Vila Bistrô, Doceria Mosaico, Carnes e Afins, Eufrásio Gourmet, Point do Baixinho, Cachaça Prazer de Minas e Chopp Krug Bier.

O projeto é do promotor cultural George Machado, com apoios do SICOOB Credisete, Prefeitura de Sete Lagoas, grupo Uai Gastrô, Box Sound, Digital Graph e Awake Agência Digital.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas