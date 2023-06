O Arte Brasil acontece hoje, dia 29. Nesta edição especial em homenagem às mães, um grupo talentoso de artistas locais se apresentará no Teatro Redenção às 20h30. Com uma mistura de estilos e performances artísticas, o evento promete encantar o público. O Teatro Redenção é o novo local do evento, oferecendo uma estrutura moderna e versátil. Os ingressos estão à venda por apenas R$ 10,00 e estarão disponíveis na entrada do evento.

Foto: Divulgação/Projeto Arte Brasil

Está se aproximando mais uma edição emocionante do Arte Brasil. Neste mês de maio, o projeto tem o prazer de prestar uma homenagem especial a todas as mães. Neta segunda-feira,29, a partir das 20h30, um grupo talentoso de artistas locais subirá ao palco do Teatro Redenção para encantar o público.

Entre os artistas que se apresentarão nesta noite inesquecível, teremos a presença de Lucas Trindade, Cris & Luciano, Ailton Domingos, Carlos Chu, Laís Barcelos, Simone Costa, Coral Educando Para a Vida, Cia de Dança CRAS Prudente de Morais e Irmãos Diniz. Será uma mistura de estilos e performances artísticas para proporcionar uma experiência única aos espectadores.

Vale ressaltar que, este ano, o Arte Brasil será realizado em um novo endereço: o Teatro Redenção, um espaço revitalizado pelo Unifemm. Localizado na rua Monsenhor Messias, 339, ao lado do Mercadão, o teatro passou por uma reforma completa, transformando-se em um moderno espaço multiuso, capaz de receber uma variedade de eventos. Inaugurado originalmente em 1901 e fechado desde 1986, o local agora está pronto para receber a comunidade e oferecer uma estrutura de qualidade.

"Ao som das canções de artistas brilhantes, nossa edição trará um repertório festivo às mães. As apresentações musicais do projeto ocorrem sempre na última segunda-feira de cada mês", destacou Vânia Maria da Costa, uma das organizadoras do evento.

