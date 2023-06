Revivendo a Era dos Tropeiros: A Quadrilha Pueirinha de Sete Lagoas traz história em sua nova apresentação

Junho chegou e com ele traz as tão esperadas festas juninas, repletas de tradições e alegria. E neste ano, há um motivo especial para comemorar em Minas Gerais. No dia 1º de junho, o estado celebra pela primeira vez o Dia do Quadrilheiro, graças à aprovação da lei nº 24330 pelo governo estadual. Essa nova data fortalece ainda mais a tradição das quadrilhas, que se unem às festividades juninas com entusiasmo renovado.

Foto: Divulgação/Grêmio Recreativo de Quadrilha Pueirinha

Uma das quadrilhas é a Quadrilha Puierinha de Sete Lagoas. Com meticulosos preparativos, eles trazem um enredo histórico e tradicional. Sob o título "Os tropeiros vêm chegando, levantando poeira e mantendo tradição", o tema remonta aos tempos dos tropeiros e promete envolver o público em um turbilhão de emoções neste mês de junho.

A primeira apresentação da Quadrilha Pueirinha já está marcada para o próximo sábado, dia 3 de junho, às 19h, no APAE de Cordisburgo. Os integrantes da quadrilha estão ansiosos para compartilhar sua performance com o público, prometendo encantar a todos.

A história dos tropeiros em Minas Gerais é rica em saberes e tradições, espalhada pelos 853 municípios do estado. Os tropeiros percorriam trilhas e montanhas, levando e trazendo mercadorias. Essa atividade fortaleceu a identidade cultural do povo mineiro. Em Sete Lagoas, os tropeiros se estabeleciam durante suas viagens e criavam laços, como o romance entre Mariazinha e um arrieiro da tropa. Esse amor foi selado no pé do cruzeiro e se tornou uma história transmitida de geração em geração.

A Quadrilha Pueirinha, liderada pelo talentoso ator e diretor de teatro Paulinho do Boi, apresentará uma emocionante história sobre os tropeiros. A dramaturgia foi baseada em pesquisas realizadas pelo historiador Dalton Andrade, juntamente com outras fontes, como o Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. A coreografia, desenvolvida pela atriz e dançarina Larissa Lorrany, segue as orientações do mestre quadrilheiro Márcio Vaz, conhecido como Marcinho Puerinha.

Os ensaios para essa temporada especial da Quadrilha começaram em janeiro deste ano, na quadra do Campo do Serrinha, em Sete Lagoas. O grupo está animado e dedicado a fazer uma apresentação memorável.

A coordenação geral do evento é de responsabilidade de Márcio Vaz, que trabalhou incansavelmente para garantir a perfeição do espetáculo. Além disso, a Quadrilha Puerinha conta com uma equipe talentosa, que inclui figurinistas e cenógrafos.

Como contratar a apresentação?

A Quadrilha Pueirinha é um grupo composto por aproximadamente 40 membros que oferece apresentações gratuitas em eventos sociais. Eles se orgulham do trabalho voluntário que realizam e do impacto social que geram. É importante que o local da dança seja espaçoso, com um piso adequado e próximo à área de apresentação. Além disso, é necessário um sistema de som de qualidade e um microfone sem fio.

O grupo solicita apenas o fornecimento de ônibus e lanches para seus membros durante o evento.

Para agendar uma apresentação, basta entrar em contato através do instagram @quadrilha_pueirinha ou pelo número de WhatsApp: 31 99580-4782 - Cris Soares.

Essa é uma oportunidade única de vivenciar a tradição dos tropeiros e se encantar com as danças e performances dessa talentosa quadrilha.

Da redação, Djhessica Monteiro.