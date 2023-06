Fórum da Música de Sete Lagoas: Primeiro encontro presencial marca nova era de colaboração musical da cidade

No dia 24 de junho, acontecerá o aguardado primeiro encontro presencial do Fórum da Música de Sete Lagoas. O evento tem como objetivo unir e fortalecer os talentos locais, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor musical. Com painéis sobre planejamento de carreira, editais e projetos culturais, além da realização da Assembleia do Fórum, o encontro oferece crescimento, visibilidade e capacitação para os profissionais da música da região. Para mais informações e inscrições, acesse o instagram oficial @forumdamusica7l

Teatro Redenção foi o local escolhido para a primeira reunião do grupo - Foto: Alan Junio/ Arquivo/SeteLagoas.com.br

Após uma sequência de atividades realizadas de forma virtual, a organização anseia por reunir os profissionais envolvidos na indústria musical em um evento que promete ser altamente enriquecedor e repleto de oportunidades. O local escolhido para sediar essa ocasião especial é o Teatro Redenção, situado na Rua Monsenhor Messias, número 339, no Centro de Sete Lagoas.

O Fórum da Música de Sete Lagoas é uma iniciativa da sociedade civil que tem como objetivo unir e fortalecer os talentos locais. Sua missão é promover a organização e o desenvolvimento sustentável do setor musical, incentivando a colaboração, o aprendizado e a valorização dos artistas da região.

A programação do encontro conta com uma série de atividades que abordam temas relevantes para os profissionais da música. O evento terá início às 8h com o credenciamento dos participantes, seguido pelo painel sobre planejamento estratégico de carreira artística, às 9h. Nesse painel, serão desenvolvidas ferramentas para construção da imagem de um artista/projeto e serão atendidas como etapas do planejamento, além de exercícios práticos para elaboração de um plano estratégico.

Diversos convidados especiais estarão presentes, incluindo Leo Moraes e Rodrigo Barbosa, que compartilharão suas experiências e conhecimentos. O painel será mediado por Roni Magnos, especialista na área.

Em seguida, às 11h, será realizado o painel sobre editais e projetos culturais, que tem como objetivo orientar os participantes na criação de projetos em conformidade com as leis e programas de incentivo à cultura. Marcos Avellar e Silas Prado serão os convidados especiais desse painel, e a mediação ficará a carga de Leo Guto.

Após o intervalo para o almoço, às 14:00, será realizada a Assembleia do Fórum. Durante essa sessão, será apresentado o Fórum da Música de Sete Lagoas, será lido o estatuto da associação e serão eleitos os membros do conselho deliberativo.

O encontro será encerrado com um coquetel de networking às 15h, proporcionando um momento de confraternização entre os participantes e abrindo espaço para apresentações artísticas.

O evento promete ser uma oportunidade única para os profissionais da música de Sete Lagoas, oferecendo crescimento, visibilidade e capacitação para todos os envolvidos. Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial do Fórum da Música ou siga as redes sociais: Instagram , Facebook e Youtube.

Da redação, Djhessica Monteiro.