Destinos Apaixonantes: Confira 10 cidades românticas perto de Sete Lagoas para comemorar o Dia dos Namorados

Procurando o destino perfeito para uma viagem romântica a dois em Minas Gerais? O dia 12 de junho está se aproximando e oferece a oportunidade ideal para celebrar o amor e desfrutar de momentos especiais. Em meio às belas paisagens e à deliciosa gastronomia mineira, as cidades próximas a Sete Lagoas proporcionam roteiros encantadores, tanto para os casais que buscam tranquilidade e contemplação, quanto para os aventureiros em busca de desafios. Prepare-se para se encantar a cada parada dessa jornada romântica.

São Gonçalo do Rio das Pedras - Foto: Monique Renne

A chegada do dia 12 de junho traz consigo a oportunidade perfeita para casais desfrutarem de uma viagem a dois e comemorarem essa data especial. Em Minas Gerais, os enamorados têm à disposição uma variedade de opções de roteiros inspiradores, capazes de agradar tanto aqueles que buscam momentos calmos e contemplativos quanto os aventureiros que desejam encarar desafios, mantendo, é claro, o toque romântico em cada experiência.

O objetivo principal é desfrutar do dia ao lado da pessoa amada, aproveitando para degustar as delícias da gastronomia mineira e descansar a visão com as belas paisagens oferecidas pelas cidades do estado.

E se você está à procura de um lugar encantador para curtir ao lado de quem ama, a redação do SeteLagoas.com.br preparou uma lista com as dez cidades mais próximas de Sete Lagoas, todas elas envoltas por um clima extremamente romântico em todas as suas nuances. Portanto, prepare-se para se encantar a cada parada desse percurso.

Foto: Reprodução/ Instagram/@casabranca_mg

Casa Branca

Casa Branca é um distrito tranquilo de Brumadinho, a aproximadamente 98 km de Sete Lagoas. Com cerca de 1900 habitantes, é uma cidade bucólica e romântica, perfeita para casais. Há diversos restaurantes que oferecem comida caseira, destacando-se o Restaurante Ao Pé do Jatobá. Os amantes de aventura na natureza podem desfrutar de atividades como trekking, arvorismo, escalada e tirolesa no Espaço Verde Folhas. A Cachoeira da Ostra, localizada próxima ao centro, é uma opção encantadora a apenas 4 km de distância, acessível a pé.

Foto: Reprodução/Gerdau Divulgação

Moeda

Moeda, em Minas Gerais, é um destino romântico e cultural a 124 km de Sete Lagoas. Possui um acervo histórico do século 18, um calçadão de pedra tricentenário e a bela Serra da Moeda. Além disso, oferece esportes de aventura e cachoeiras. É um destino com atrações para todos os gostos e é ideal para aqueles casais que curtem passeios culturais.

Foto: Reprodução/Internet/Helder Primo

Piedade do Paraopeba

Piedade do Paraopeba é um distrito de Brumadinho, localizado a 105 km de Sete Lagoas. É um dos povoados mais antigos de Minas Gerais, formado por bandeirantes em busca de ouro e esmeraldas no século 18. Possui uma antiga fábrica clandestina de moedas e uma igreja de Nossa Senhora da Piedade, construída por escravos, que ainda abriga uma imagem de madeira trazida de Portugal em 1731.

Foto: Reprodução/Circuito do ouro

Rio Acima

Rio Acima é conhecida por suas cachoeiras acessíveis aos turistas. As estradas de acesso são boas e bem preservadas. A cidade também oferece passeios de Maria Fumaça, com telão exibindo pontos turísticos e artistas locais se apresentando gratuitamente. Há a opção de agendar um café colonial. O trajeto tem 7 km e dura 55 minutos, custando R$26,00 aos domingos e feriados, além de sextas e sábados com agendamento.

Foto: Acervo Setur-MG/Sérgio Mourão

Ouro Preto

Ouro Preto, localizada a 166 km de Sete Lagoas, é uma cidade de fácil acesso através da BR-356. Conhecida como uma das principais opções para viagens a dois em Minas Gerais, ela foi a primeira capital do estado e possui uma arquitetura barroca impressionante, com edifícios centenários tombados como patrimônio nacional. A cidade é declarada patrimônio mundial pela UNESCO devido ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico.

Além de ser um destino romântico com uma variedade de restaurantes ideais para jantares a dois, Ouro Preto atrai turistas de todo o mundo, sejam casais ou não. Para os amantes da natureza, recomenda-se uma visita à cachoeira das andorinhas, localizada a poucos quilômetros do centro da cidade. Para uma experiência mais completa, é possível explorar o Parque Estadual do Itacolomi, com trilhas que levam à base do pico homônimo.

Foto: Reprodução/ Internet/ Viagem com emoção

Lavras Novas

A 179 km de Sete Lagoas, Lavras Novas é um distrito de Ouro Preto conhecido por sua atmosfera bucólica e clima interiorano. A cidade tem um charme turístico único, que combina o ambiente tranquilo do interior com atrações turísticas. Localizada no alto das montanhas, Lavras Novas possui um clima mais frio, mesmo durante o verão, quando as temperaturas caem significativamente à noite.

Sua arquitetura é semelhante à de Ouro Preto, com construções barrocas e coloniais que acrescentam uma paisagem característica à cidade montanhosa. Além disso, a gastronomia é um destaque, com restaurantes que se orgulham de servir comida caseira, com receitas tradicionais transmitidas de geração em geração. Se você está procurando um lugar romântico para passar um final de semana nas montanhas de Minas Gerais, Lavras Novas é uma ótima opção.

Foto: Reprodução/Tripadvisor/Rrc1708

Catas Altas

Catas Altas, localizada a cerca de 186 km de Sete Lagoas, é uma encantadora cidade cercada pela Serra do Espinhaço. É conhecida como ponto de partida para caminhadas na mata e oferece um ambiente tranquilo para descansar. Os destaques incluem o Santuário do Caraça, que abriga um museu histórico, a cachoeira do Maquiné e a Capela do Senhor do Bonfim, uma construção barroca de 1786.

Foto: Reprodução/Jornal O Globo

Santana dos Montes

Santana dos Montes, a cerca de 203 km de Sete Lagoas, é famosa por seus hotéis fazenda em casarões coloniais do ciclo do ouro. As fazendas, antes abandonadas, adaptaram-se ao turismo rural e gastronomia regional. Hoje, o destino é conhecido por sua atmosfera romântica, atraindo casais em busca de hospedagem.

Foto: Reprodução/Shutterstock

São João del Rei

São João del Rei é conhecida como a cidade onde os sinos falam. Os sinos das igrejas barrocas da cidade tocam dia e noite, informando a população sobre diversos eventos. Atualmente, as badaladas dos sinos foram tombadas como patrimônio nacional pelo Iphan. A cidade possui edifícios históricos dos séculos 18 e 19, tornando-a um destino romântico para casais.

Sua proximidade com Tiradentes permite aos turistas visitar ambas as cidades, além de desfrutar do passeio de Maria Fumaça, com partida das estações ferroviárias de São João del Rei e Tiradentes.

Mais informações sobre a Maria Fumaça podem ser encontradas em www.vli-logistica.com.br/sustentabilidade/trem-turistico/.

Foto: Reprodução/ Internet/ Nacip Gômez

São Gonçalo do Rio das Pedras

São Gonçalo do Rio das Pedras, localizado a 260 quilômetros de Belo Horizonte, é um destino pitoresco conhecido por suas cachoeiras, a imponente Serra do Espinhaço e seu charmoso centro histórico. Próximo a outros destinos encantadores, como Milho Verde, e com fácil acesso a cidades como Diamantina, Serro também é famoso por seu queijo, declarado patrimônio imaterial pelo IPHAN.

Da redação, Djhessica Monteiro.