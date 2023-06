Combinar turismo e motociclismo é a nova aposta do Circuito das Grutas para promover os atrativos da região

Na próxima semana, será lançada uma rota de mototurismo e uma websérie mostrando os atrativos de 15 cidades mineiras sob o olhar do motociclista Mauro Assumpção.

Foto: Divulgação/Circuito das Grutas

Já é costume dos amantes do motociclismo pegar estrada para passeios de final de semana ou mesmo de longas distâncias. Pensando neste público, o Circuito Turístico das Grutas está lançando a Rota de Mototurismo "Vem de Moto!" e também uma websérie que registra os atrativos das 15 cidades associadas sob o olhar atento do motociclista e influenciador Mauro Assumpção, do canal MG Motos, que viveu experiências turísticas incríveis que serão compartilhadas no YouTube a partir do dia 24 de junho.

Quando o Circuito Turístico das Grutas teve a ideia de lançar a rota de mototurismo, logo fez o convite para Mauro percorrer a rota e apresentá-la ao público, uma vez que ele se diz apaixonado por Minas e por conhecer os municípios. Além disso, seus canais no YouTube e Instagram contam com milhares de seguidores do universo motociclístico. Na opinião de Mauro, a iniciativa foi importante tanto para os municípios associados quanto para os motociclistas, uma vez que a maioria dos atrativos é acessível para motos pesadas. "O Circuito das Grutas traz, além dos atrativos turísticos e culturais, uma exposição evidente da preservação de áreas de proteção ambiental, como as grutas, lapas, cavernas, e ainda os achados de milhares de anos, o que possibilita a continuidade de estudos arqueológicos pela ciência, bem como a compreensão do valor das pesquisas para a humanidade. É claro que para mim junto o útil ao agradável, comprovando que o motociclista pode e deve se apropriar, também, dessas informações”, comenta o influenciador.

O "Vem de Moto!" passa pelos municípios de Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama. Além das grutas e parques estaduais, também são atrativos os museus, a gastronomia regional, o turismo de experiência e de aventura, como, por exemplo, as doceiras de Lagoa Santa, a Mãe Rainha em Confins, as histórias de Clara Nunes em Caetanópolis, Guimarães Rosa em Cordisburgo e Chico Xavier em Pedro Leopoldo, entre tantos outros atrativos.

Uma das paradas é o China's Bar, em Jequitibá, tradicional pelas porções e almoços com frango caipira abatido pouco antes dos preparos. O proprietário e anfitrião, China, relata que participar das vividas "foi uma experiência incrível, compartilhar um pouco da nossa história aqui do bar, e fazer parte de tantas outras. Este projeto, antes de tudo, possui um objetivo muito nobre que busca os comércios locais". A Casa das Ceramistas Maria Quem Dera, no distrito de Fidalgo em Pedro Leopoldo, também é uma parada da rota para que o motociclista possa viver a experiência de fazer cerâmica. A ceramista Laila Kierulff, que é coordenadora do grupo, acredita que "é mais um caminho para mostrar às pessoas o quanto de beleza, história e turismo turísticos temos tão próximo à capital. A rota proposta, retratado para apresentar o que temos aqui, é uma maneira de chegarmos até as pessoas. Aqui estamos sempre prontos para receber quem quiser uma vivência do nosso fazer cerâmico, sempre com uma xícara de café quentinho e um bolo!"

O lançamento da Rota de Mototurismo "Vem de Moto!" será no sábado, dia 24, em Caetanópolis, durante a programação do 2º Encontro das Tribos. A partir desta data, também estará disponível no YouTube o primeiro episódio da série.

Com Assessoria de Imprensa IGR Grutas