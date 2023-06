Câmara de Comércio Italiana celebra 25 anos em Minas Gerais com lançamento de livro, em Sete Lagoas, sobre a imigração italiana

A Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais está comemorando seu 25º aniversário de atuação no Estado com o lançamento do livro "Imigrantes e Empreendedores: a influência da imigração italiana em Minas Gerais". O evento de lançamento, que contará com a presença do escritor Anísio Ciscotto Filho, acontecerá no próximo dia 21 de junho, às 14h, no Centro Cultural Coral Dom Silvério, localizado na Rua José Duarte de Paiva, 431, no centro de Sete Lagoas. A entrada é gratuita, mas é necessário adquirir um ingresso previamente por meio da plataforma Sympla. As vagas são limitadas.

Foto: Divulgação/ Anísio Ciscotto Filho

O renomado escritor e historiador Anísio Ciscotto Filho assina a obra, que explora os diversos impactos sociais, econômicos e culturais gerados pela imigração italiana em Minas Gerais, especialmente por meio do empreendedorismo de italianos e seus descendentes.

Com o objetivo de apresentar o projeto e promover a divulgação do livro, a Câmara Italiana está organizando uma palestra de lançamento, marcada para a próxima quarta-feira, dia 21, às 14h. O evento será realizado no Centro Cultural Coral Dom Silvério, localizado na Rua José Duarte de Paiva, 431, no centro de Sete Lagoas. O escritor Anísio Ciscotto Filho estará presente para compartilhar mais detalhes sobre a obra. A entrada é gratuita, porém é necessário adquirir um ingresso previamente por meio da plataforma Sympla. Os interessados podem garantir sua participação no evento acessando o link do Sympla: https://bit.ly/42uXd5e. É importante ressaltar que as vagas são limitadas.

Além da palestra, o autor estará disponível para uma sessão de autógrafos, proporcionando aos leitores a oportunidade de terem seus exemplares do livro personalizados. Não perca essa chance de conhecer mais sobre a influência da imigração italiana em Minas Gerais e celebrar os 25 anos de trabalho da Câmara de Comércio Italiana no Estado.

Foto: Divulgação/Câmara de Comércio Italiana

