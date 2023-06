Teatro Sustentável leva espetáculo educativo sobre agricultura a escola em Sete Lagoas

Uma peça teatral educativa e gratuita sobre agricultura chegará à Escola Estadual Maria Amâncio, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Intitulada "Do Campo à Mesa", a peça faz parte da turnê do Grupo Teatro Sustentável, que percorre escolas públicas em vários estados. Com apoio da Lei Rouanet e patrocínio da Nutrien, a peça busca transmitir de forma lúdica a importância da agricultura na evolução da humanidade. A apresentação acontecerá no dia 26 de junho, às 9h.

Atores do espetáculo “Do Campo à Mesa” - Foto: Divulgação/Teatro Sustentável

A origem e a importância da agricultura são temas centrais de peça infantil gratuita que sera apresentada em 11 municípios dos estados do Pará, Mato Grosso, Tocantins e Minas Gerais. O espetáculo intitulado "Do Campo à Mesa" será realizado em escolas públicas entre os dias 22 de maio e 30 de junho.

O Grupo Teatro Sustentável estreia a turnê do espetáculo gratuito no dia 23 de junho na cidade de Contagem, em Minas Gerais, e seguirá para Sete Lagoas, Montes Claros e Paracatu, também em Minas Gerais. Com uma abordagem alegre e descontraída, crianças de escolas públicas terão a oportunidade de assistir a uma peça que explora a história e a importância da agricultura no desenvolvimento da humanidade.

Em Sete Lagoas, a apresentação está programada para o dia 26 de junho, às 9h, na Escola Estadual Maria Amâncio, localizada no bairro São Geraldo.

As apresentações contam com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e do Ministério da Cultura, além do patrocínio da Nutrien, a maior fornecedora mundial de insumos e serviços agrícolas, que atua ao lado dos agricultores na missão de alimentar o mundo.

De acordo com dados do IPEA, a produtividade da agricultura brasileira aumentou cerca de 400% entre 1975 e 2000, em grande parte devido às biotecnologias aplicadas às sementes e ao manejo do solo. A ideia por trás do espetáculo é mostrar, de maneira lúdica, participativa e artística, todo o processo da agricultura, conforme explica Christiane Deucher, idealizadora do Grupo Teatro Sustentável.

O Teatro Sustentável, iniciativa que combina características tradicionais com o teatro contemporâneo, criou um formato de apresentação com aproximadamente uma hora de duração que encanta pela inventividade e pela elegância singela, em vez de depender de recursos visuais avançados.

Peça infantil sobre a origem a história dos alimentos - Foto: Divulgação/Teatro Sustentável

A trama de "Do Campo à Mesa" gira em torno de um pesquisador e seu assistente, que embarcam em uma jornada do passado ao presente para investigar os desafios da biotecnologia aplicada à agricultura. Os atores oferecem às crianças uma visão lúdica sobre a origem dos alimentos, a importância de uma dieta saudável e como fazer a higiene dos alimentos corretamente.

Uma participação especial destaca-se na peça: a dona abelha, que conta sua importância para o equilíbrio da natureza e a necessidade de preservação de sua espécie.

Para tornar a temática do espetáculo mais dinâmica e criativa, o cenário de "Do Campo à Mesa" foi cuidadosamente pensado, transformando objetos cotidianos em elementos de palco exclusivos.

A apresentação impressiona e transmite uma história que vai além da mera narrativa. Para alcançar esse objetivo, houve um esforço significativo na organização da peça.

"A performance cativa a atenção das crianças, muitas das quais nunca tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo teatral. Nossa mensagem é que, ao abordar questões importantes de maneira lúdica, é possível proporcionar uma aprendizagem e expressão artística ainda mais impactantes", conclui Christiane Deucher.

Da redação com Conecte Comunicações