Sintonize-se com a brasilidade: A jornada musical do DJ Johnny Brasilidades

O programa "Vozes da Cidade e Região" teve o imenso prazer de entrevistar José Carlos, também conhecido como Johnny, o talentoso DJ de 41 anos que está ganhando destaque na cena musical local.

Johnny é um DJ apaixonado pela música brasileira que cativa o público com seu estilo único e envolvente. Ele é um profissional multifacetado, graduado em Turismo e pós-graduado em Gestão de Pessoas, que encontrou na música sua verdadeira paixão. Com influências que vão da MPB ao Reggae, Johnny mistura diversos gêneros em suas apresentações ao vivo, proporcionando uma experiência musical rica e diversificada.

Nesta entrevista exclusiva concedida ao SeteLagoas.com.br, ele compartilha sua trajetória, desafios e planos futuros, revelando a importância de sentir a música e se conectar com o público. Acompanhe essa história inspiradora e descubra mais sobre o talento e a paixão de Johnny pela música brasileira.

Foto: Reprodução/@raissaf.fotografia

Nascido em Paracatu, mas com o coração setelagoano, João Carlos, também conhecido como Johnny, de 41 anos, é um verdadeiro amante da música. Além de suas atividades no ramo hoteleiro e na produção de eventos, ele se destaca como DJ, encantando o público com seu estilo peculiar. Sua jornada na música começou há pouco mais de um ano, quando recebeu um convite para tocar em um bar de um amigo. Desde então, ele não parou mais.

O estilo de Johnny é marcado por suas influências da MPB, Bossa Nova, Tropicália, Samba, Samba Rock, Pop Rock e Reggae nacional. Sua abordagem para criar e misturar músicas em suas apresentações ao vivo reflete a riqueza e diversidade da música brasileira. Ele está constantemente pesquisando e descobrindo novos artistas e bandas, tanto contemporâneos quanto clássicos, que muitas vezes não são conhecidos pelo grande público.

No entanto, ele enfrenta desafios em sua carreira. Um deles é quebrar paradigmas e superar a resistência e a falta de informação sobre o estilo musical que ele toca. Apesar disso, ele persevera, confiante em sua paixão pela música e em sua habilidade de transmitir emoção por meio de suas apresentações.

Para ter sucesso na indústria da música atualmente, Johnny acredita que é fundamental amar o que se faz e sentir a música de forma intensa. "Não é apenas tocar a música, é sentir a música. O sucesso é muito relativo, eu particularmente conheço DJs que são verdadeiros monstros no que fazem, mas desconhecidos da grande mídia." destaca ele.

Quanto à seleção de músicas para suas apresentações, ele confia em seu gosto musical e em seu vasto repertório pessoal. Durante as apresentações ao vivo, ele segue seu feeling e a reação do público, adaptando-se conforme necessário.

Entre as histórias interessantes de suas apresentações, ele compartilha um momento engraçado em que uma senhora o observava com uma expressão séria durante todo o show. Ele pensou que ela não havia gostado de seu som, mas, para sua surpresa, no final ela o abraçou e elogiou seu trabalho, afirmando que não ouvia música tão boa há muito tempo. Essa experiência mostrou a importância de não julgar as primeiras impressões e de como a música pode surpreender e unir as pessoas.

Foto: Reprodução/@raissaf.fotografia

Johnny reconhece o impacto da evolução tecnológica na música e na profissão de um DJ. Ele valoriza as novas tecnologias que permitem a descoberta de novas influências, a divulgação do trabalho e a facilitação da produção musical, desde a composição até a mixagem.

Quanto aos planos futuros, Johnny destaca que a música se tornou mais do que um hobby para ele, é uma parte essencial de sua vida. "O futuro é incerto, mas o presente está sendo incrível! Sou muito grato por isso", conclui. Ele também revelou estar trabalhando em um projeto sociocultural que em breve será divulgado.

Para ele, a relação entre um DJ e o público é fundamental. Ele acredita que um verdadeiro DJ é aquele que sente a pista, que se conecta com a audiência e escolhe músicas com as quais eles se identifiquem. Ele enfatiza a importância de prestar atenção ao público e não ter medo de se adaptar às suas necessidades. E, por último, ele conclui afirmando que "Se algo der errado, não reclame e lide com isso. E, por último: mostrar sua paixão! A única coisa que você pode fazer para liderar um público é provar sua paixão por ele".

Se você quer conhecer mais deste DJ apaixonado pela música brasileira, basta acompanhá-lo em seu Instagram @johnny.brasilidades. Lá, João Carlos, ou Johnny, como é conhecido, compartilha sua jornada musical e mantém seu público atualizado sobre suas apresentações e projetos.

Da redação, Djhessica Monteiro.