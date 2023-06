Sete Lagoas recebe adaptação emocionante de 'Grande Sertão: Veredas'

O Sertão de Guimarães, em Sete Lagoas, apresenta uma envolvente adaptação do romance "Grande Sertão: Veredas". No dia 08 de julho, o talentoso ator Gilson de Barros interpretará um monólogo dirigido por Amir Haddad. Com indicações no Prêmio Shell, essa apresentação mergulha nos amores e reflexões do protagonista Riobaldo. Os ingressos já estão à venda, e os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 9 9726-8169.

Imagem: Reprodução/@sertaodeguimaraes

O encantador Sertão de Guimarães, situado na rua Juca Cândido, número 440B, Jardim Cambuí em Sete Lagoas, traz uma adaptação brilhante do aclamado romance "Grande Sertão: Veredas". No dia 08 de julho, a partir das 20h, os apaixonados pela arte terão a oportunidade única de mergulhar profundamente nesse universo, através de um monólogo excepcionalmente interpretado pelo talentoso ator carioca Gilson de Barros e dirigido por Amir Haddad.

A peça recebeu indicações mais do que merecidas no Prêmio Shell deste ano, considerado o principal reconhecimento do teatro brasileiro. Gilson de Barros foi indicado na categoria de Melhor Ator, enquanto a dramaturgia da adaptação recebeu uma indicação na categoria de Melhor Dramaturgia. Essas nomeações são um testemunho da qualidade e do impacto dessa apresentação.

A adaptação concentra-se na história do ex-jagunço Riobaldo, que é o narrador e protagonista da obra. O monólogo explora seus amores marcantes com três personagens-chave: Diadorim, Nhorinhá e Otacília. Ao relembrar essas experiências intensas, Riobaldo mergulha em reflexões que transcendem as fronteiras do sertão, abordando questões profundas sobre a essência da jornada humana.

Os ingressos já estão à venda e é importante garantir o seu lugar nesse evento extraordinário. Individualmente, os ingressos estão disponíveis por R$ 40,00, com a opção de meia-entrada social mediante a doação de leite para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Além disso, há a opção de adquirir uma mesa para quatro pessoas, no valor de R$ 200,00.

Para adquirir os ingressos, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp, através do número (31) 9 9726-8169. Não perca a chance de fazer parte desse momento único e vivenciar a grandiosidade do Sertão de Guimarães, em uma noite que promete ser inesquecível.

