O Teatro Mágico em Sete Lagoas: Últimos ingressos disponíveis para o espetáculo de Fernando Anitelli

Nesta sexta-feira, os fãs de O Teatro Mágico terão a oportunidade de vivenciar uma experiência única em Sete Lagoas no teatro Preqaria. Fernando Anitelli, o carismático líder do grupo, apresentará o espetáculo "O Teatro Mágico - Voz & Violão" em uma atmosfera intimista e interativa. O evento promete ser uma celebração dos clássicos e sucessos inesquecíveis do grupo, além de apresentar algumas canções do novo álbum "Luzente". Com o último lote de ingressos disponível, é essencial garantir seu lugar nessa noite memorável de música e encanto.

Foto: Reprodução/Internet

Fernando Anitelli, o renomado músico e líder do grupo O Teatro Mágico, está prestes a encantar o público de Sete Lagoas nesta sexta-feira, dia 14 de julho. Com o espetáculo "O Teatro Mágico - Voz & Violão", Anitelli promete uma experiência intimista e interativa, relembrando as origens e influências que deram vida a esse grupo icônico.

O show promete ser uma celebração dos clássicos e sucessos inesquecíveis do O Teatro Mágico, como "O anjo mais velho", "Pena", "Camarada d'Água" e "Nosso pequeno castelo". Além disso, o público terá a oportunidade de apreciar algumas canções do novo álbum "Luzente", que traz consigo um brilho único e envolvente.

O local escolhido para essa emocionante apresentação é o Teatro Preqaria, situado na Rua Aleixo Lanza, número 41, no bairro Canaã, em Sete Lagoas - MG. A sessão terá início às 20 horas, proporcionando um programa perfeito para iniciar o final de semana com arte e cultura.

É importante ressaltar que este é o último lote de ingressos disponíveis para o espetáculo, que podem ser adiquiridos clicando aqui. Portanto, os fãs e admiradores de O Teatro Mágico não devem perder essa oportunidade única de vivenciar a magia e a poesia desse talentoso artista de forma tão próxima e especial.

Prepare-se para uma noite memorável de música, encanto e conexão emocional. Adquira já o seu ingresso e garanta seu lugar nessa experiência singular.

Saiba como chegar no local:

Da redação