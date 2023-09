Turnê do Grupo Galpão tem datas em Sete Lagoas e outras cidades mineiras; confira a agenda

O Grupo Galpão vai embarcar em uma turnê por diversas cidades de Minas Gerais com o espetáculo "De Tempo Somos", sob a direção das talentosas Lydia de Picchia e Simone Ordones, percorrendo o interior do estado.

Foto: Instagram/@grupogalpao

O Grupo é uma das companhias mais destacadas no cenário teatral brasileiro, com raízes profundas na tradição do teatro popular e de rua. Fundado em 1982, o grupo é conhecido por sua abordagem rigorosa, pesquisa intensa e exploração de linguagem, resultando em montagens teatrais altamente cativantes para o público.

O sarau cênico musical passará por diversas cidades mineiras, incluindo Unaí (no dia 07/09), Paracatu, João Pinheiro, Corinto, Curvelo, Cordisburgo e Sete Lagoas. Certifique-se de conferir as datas e locais das próximas apresentações para se juntar à celebração, que contará com um repertório de 25 emocionantes canções!

PARACATU

9/09, às 19h30

Largo da Jaqueira.

JOÃO PINHEIRO

10/09, às 19h30

Praça Luzia Mendes Romero (Praça Redonda).

CORINTO

20/09, às 20h

Praça da Bandeira.

CURVELO

21/09, às 19h30

Praça Central do Brasil “Engenheiro Eliseu” (Praça da Estação).

CORDISBURGO

23/09, às 19h

Avenida Padre João, 744 (em frente ao Museu Casa de Guimarães).

SETE LAGOAS

24/09, às 19h

Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha).

Além do espetáculo, o público também poderá participar de bate-papos com o Grupo Galpão e toda a programação é gratuita!

Patrocínio: Cemig

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte: Grupo Galpão