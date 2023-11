No Dia do Radialista (7/11), profissionais de Sete Lagoas dão depoimentos sobre suas carreiras

No Brasil o Dia do Radialista é celebrado oficialmente em 7 de novembro. No entanto, anteriormente, em 21 de setembro, também se comemorava esta data. A mudança ocorreu devido à lei nº 11.327, de 24 de julho de 2006, que estabeleceu o novo dia para homenagear esses profissionais. Conversamos com dois profissionais da área em Sete Lagoas sobre essa profissão que atravessa gerações desde seu surgimento.

Essa comemoração visa honrar pessoas responsáveis por apresentar programas e informações nos meios radiofônicos, cativando os ouvintes com suas vozes distintas e marcantes. É uma ocasião para reconhecer o papel fundamental dos radialistas na transmissão de conteúdo e entretenimento, conectando-se com o público através do poder da palavra falada.

Para falar sobre a profissão, convidamos Edisio Torres, que apresenta o Programa Sertanejo Dois em Um de 07 as 09h de segunda a sexta feira, com o personagem “Nerso da Capitinga” na Rádio Santana FM 87,9:

"Todos os dias levanto cedo e venho fazer meu programa, com muita alegria, carinho e satisfação. Eu sei que isso é uma troca de energia fantástica, entre eu e meus ouvintes".

E de onde surgiu a ideia do personagem Nerso? Edísio revela: "Na década de 90 o Pedro Bismark surge na Escolinha do Professor Raimundo da Rede Globo com o Nerso da Capitinga. Nesta época eu era empregado da Gerdau Açominas em Ouro Branco, e um colega de trabalho começou a me chamar de Nerso e dizendo que eu parecia com o personagem. Então na festa da minha Paróquia eu fiz a primeira apresentação imitando o Nerso”.

Além das apresentações na Gerdau, Edísio já levou o personagem em cidades dos quatros cantos de Minas e também para Recife, São Paulo, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Carmo, Bom Jesus do Itabapoana, além de outras. Também já se apresentou na Caixa, Copasa, Cemig, CSN, OI, Vallourec, Cimento Tupi, Vale e venceu um concurso de covers no Programa Raul Gil.

Sua carreira como radialista teve início quando ainda residia em Ouro Branco e foi convidado a colaborar na fundação de uma emissora comunitária. Nesse contexto, auxiliou na criação da rádio, adquiriu conhecimento e desenvolveu o amor pela profissão de radialista. Foi ali que também nutriu seu profundo interesse pela causa das rádios comunitárias. Após retornar a Sete Lagoas, dedicou-se em diferentes rádios, passando por experiências na Musirama, Eldorado e atualmente na Santana como voluntário.

"Sou reconhecido tanto como radialista, como o cover de Nerso da Capitinga. Tenho histórias fantásticas em relação a isso, onde pessoas me confundiram e mesmo eu dizendo que não, elas continuaram acreditando que eu era o “original”. Já estive com o Pedro Bismark várias vezes e sempre fui maravilhosamente tratado por ele", acrescenta Edisio.

Denio Moreira também é radialista em Sete Lagoas, sendo atualmente um dos sócios e diretor de esportes da Rádio Web Novidade: “Comecei no rádio em 2007 com o saudoso Celso Azevedo na Rádio Santana e trabalhei lá até 2010. Nesse ano fui convidado por Geraldo Padrão para trabalhar na Rádio Musirama e Cultura com programações musicais”.

Denio sempre teve o sonho de trabalhar em transmissões de jogos de futebol e em 2011 foi convidado pelo Romar, na época prefeito de Capim Branco e também o responsável pela Rádio Novidade daquela cidade, a participar da emissora. De 2012 a 2016 fez parte da Rádio Eldorado depois de receber um convite do Ildeu Fonseca. Nesse mesmo período cursou a faculdade de Publicidade e Marketing na Promove.

“Retornando em 2016 para a Rádio Novidade de Capim Branco comecei a conversar com o Carlos Fraga, hoje meu sócio, sobre um projeto de rádio web. Hoje esse projeto é a Rádio Web novidade de Sete Lagoa que graças a Deus vem crescendo e repercutindo com coberturas de campeonatos regionais, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro”, conta Denio.

Desde que começou a atuar nas jornadas esportivas pelo rádio já participou de coberturas memoráveis do Atlético nas temporadas de 2013, 2014, 2021, também do Cruzeiro em 2013/14 e 2017/18, incluindo aqui títulos em Copa do Brasil, Recopa, Libertadores, Brasileiros e Mineiros das duas equipes. Além disso, cobriu vários jogos do Democrata nos últimos anos como os do título do Mineiro Módulo II em 2022 e a participação no Módulo I em 2023.

Para Denio Moreira, “ser radialista é ser amigo, é levantar todas as manhãs sempre levando a informação atualizada e verdadeira para os ouvintes”. Ele ainda completa dizendo que muitas vezes os radialistas atuam sendo verdadeiros olhos e ouvidos do público perante as notícias, o que lhe dá ainda mais prazer na profissão.

Confira os depoimentos de Edísio Torres e Denio Moreira ao SeteLagoas.com.br:

