Roda de conversa aborda conciliação entre vida profissional e familiar em Sete Lagoas

Sete Lagoas recebe, nesta terça-feira, 21, a renomada graduada em Administração de Empresas pela UFMG, Olívia Cicci, para uma noite enriquecedora de aprendizado. Com uma trajetória profissional que abrange aproximadamente 30 anos em grandes empresas, como IBM do Brasil, Acesita e R2V2 Informática, Olívia consolidou-se como especialista em Gestão de Empresas, Consultora de Gerenciamento Financeiro, Pessoal e Doméstico, além de ser referência em Qualificação Pessoal e Profissional.

Olívia Cicci - Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

O evento, intitulado "Como conciliar as vivências profissional e familiar," será realizado às 19h no Sertão de Guimarães – Armazém Cultural, situado na rua Juca Cândido, 440, Jardim Cambuí. A entrada é franca, proporcionando a todos a oportunidade de participar dessa valiosa troca de experiências.

Atualmente, Olívia Cicci desfruta também da experiência como produtora rural em Sete Lagoas, destacando-se por sua abordagem inovadora no gerenciamento de aspectos pessoais e profissionais. Com o método que desenvolveu, intitulado "Como Gerenciar Minha Casa," e o livro "Arrumando a Casa" publicado, a palestrante busca promover a qualidade de vida e o equilíbrio entre as esferas pessoal e profissional, visando a prevenção do estresse. Seu lema, "Um jeito inteligente de organizar a vida," reflete a abordagem inteligente e prática adotada em suas orientações.

O local do encontro, o Sertão de Guimarães – Armazém Cultural, é um novo espaço inaugurado este ano em Sete Lagoas. Além de sediar eventos culturais, o espaço oferece uma variedade de atrações, incluindo cafeteria, adega, cervejaria, cachaçaria, gastronomia, loja, antiquário, sala para reuniões, entre outros. A diversidade de opções torna o ambiente propício para momentos de aprendizado, troca de experiências e networking.

Da redação com Assessorias