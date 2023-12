Show de Paul McCartney em BH terá água de graça, afirma produtora

O show do Paul McCartney em Belo Horizonte terá água de graça, segundo a produtora do evento. O ex-Beatle se apresenta na capital mineira no próximo domingo (3) e segunda-feira (4), às 20h, na Arena do Galo.

Foto: Grosby Group / divulgação

A medida foi tomada após uma recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), para garantir o cumprimento de uma portaria da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que obriga a distribuição gratuita de água durante eventos em dias quentes. A norma foi anunciada, em novembro, pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, depois que uma fã morreu no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro.

No documento, a Defensoria Pública chama atenção para a onda de calor extremo que atingiu o país nas últimas semanas, sugerindo que as produtoras responsáveis garantam o acesso gratuito de garrafas d’água de uso pessoal, a fim de preservar a segurança, a saúde e a integridade física dos participantes. Os realizadores dos eventos são obrigados a disponibilizem bebedouros ou realizem a distribuição de embalagens com água adequada para o consumo humano, mediante a instalação de “ilhas de hidratação” de fácil acesso a todos os presentes, sem custo adicional ao consumidor.

Além das ações, que haja divulgação antecipada das medidas adotadas, através dos canais de comunicação dos eventos, ao público; a Prefeitura de Belo Horizonte, ainda na recomendação, deve fiscalizar a implementação do projeto apresentado pelas produtoras dos eventos, verificando a conformidade das providências adotadas com a portaria da Senacon.

A empresa Bonus Track, que produz os shows de McCartney no Brasil, informou que atenderá a recomendação. Veja nota abaixo:

"Será permitida a entrada de água potável para consumo próprio acondicionada em garrafas ou copos de material flexível, que não sejam de vidro, metal ou materiais perigosos à segurança pública. Haverá pontos de hidratação e comercialização de água por todo o estádio".

A Prefeitura de Belo Horizonte disse que recebeu o documento e "realizará ações preventivas e orientativas junto aos responsáveis pelos eventos quanto ao conteúdo da referida portaria".

Da redação com G1