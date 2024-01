Caravana de Reis, teatro e MPB encerram programação do Natal de Luz em Sete Lagoas

Depois das apresentações do Natal Luz nos dias 21, 22 e 23 de dezembro e do sucesso do Réveillon 2024 na Praça da Feirinha, neste sábado, 6 de janeiro, o principal espaço cultural e gastronômico da cidade recebe a Festa de Reis, com teatro, música, tradição e fé. A partir das 18h30, a Caravana de Reis São Vicente de Paula realiza um cortejo da Praça do CAT-JK até a Praça Dom Carmelo Motta, onde se apresentam Os Teatráveis, com o espetáculo O Jantar dos Oliveiras (20h), e Bianca Luar e Banda (21h30), mais uma vez com entrada franca.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Em uma realização da Sense Cultura e Turismo e Governo de Minas Gerais, contemplada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cemig, produção da Result e co-realização da Prefeitura de Sete lagoas, o espaço recebe o melhor da gastronomia sete-lagoana, teatro e música, encerrando a programação do Natal Luz.

18h30: Caravana de Reis São Vicente de Paula

Fundada em 25 de dezembro de 1990, no bairro Progresso em Sete Lagoas, a Caravana de Reis São Vivente de Paula deu início na Igreja Imaculada Conceição a uma peregrinação que persiste até hoje, levando a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo aos lares de Sete Lagoas e cidades da região, levando sempre um canto de paz, de amor, de felicidade e de alegria. Hoje o grupo é formado por cerca de 40 componentes e centenas de adeptos.

20h: O Jantar dos Oliveiras

Um espetáculo de teatro encantador, especialmente desenvolvido para a temporada natalina em uma mistura de entretenimento, magia e mensagens inspiradoras. No enredo, os Oliveira preparam o jantar de Natal. Por acidente, José cai da escada, bate a cabeça e começa a falar que tem que fazer um jantar para Jesus. Os parentes logo pensam que ele está louco ou que teve uma concussão, mas decidem entrar na loucura, organizando um modesto banquete. Ao longo da história, dois novos personagens (uma mendiga e um órfão) se unem à família, que percebe estar vivendo a mensagem de caridade e amor, mas José continua firme em sua decisão de “salvar o jantar para Jesus” ao esconder toda a comida. Até que Jesus aparece surpreendendo a todos. Menos José, que tinha certeza que Ele viria.

21h30: Bianca Luar e Banda

Cantora, instrumentista e educadora musical, Bianca Luar tem suas influências musicais ancoradas em sua terra natal, Montes Claros. A cantora se ancora musicalmente na tradição folclórica, a música de Minas, com forte destaque para o Clube da Esquina, Beatles até as grandes divas que entoam o Brasil diverso. Violonista, pandeirista, pesquisadora e intérprete Bianca Luar gravou seu primeiro disco "MIRA" produzido por Tattá Spalla e Ian Guedes, que conta com as participações de Toninho Horta, Beto Guedes, Pretinho da Serrinha, Chico Amaral, Sergio Pererê, Adriano Campagnani, Lincol Cheib, Esdras Nenen e Marcus Abjaud. Bianca Luar, ao lado de Dan Oliveira e banda, apresenta um show cheio de brasilidades e músicas natalinas preparado especialmente para o "Natal de Luz".

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM