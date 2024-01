Maquiagem para noiva tem que ser mais cara? Entenda a nova treta da internet

Uma noiva tornou-se tema de discussões nas redes sociais ao admitir ter mentido sobre a data de seu casamento para obter um desconto ao solicitar uma maquiagem social à profissional. Após compartilhar fotos da cerimônia, a maquiadora expressou indignação e acusou a noiva de aplicar um golpe.

Noiva viraliza ao explicar que mentiu para conseguir maquiagem social – Foto: Reprodução/Internet

Bruna, a noiva em questão, escolheu compartilhar a história nas redes sociais. Ela explicou que os altos custos associados à maquiagem de noiva a levaram a solicitar uma 'make social', argumentando que não era o dia do casamento.

Ela relatou: 'Só havia pacotes para noivas, com muitos mimos, e eu não queria isso. Eu só queria uma maquiagem e ir embora.'

Bruna destacou um episódio em que perguntou o preço da maquiagem e foi informada de que custaria R$ 160. No entanto, ao revelar que era noiva, o valor aumentou para R$ 480, e ela foi proibida de optar pela maquiagem social designada 'apenas para convidados'.

Diante desses valores considerados exorbitantes, Bruna optou por marcar com outra profissional e ocultar que era a noiva durante o agendamento.

'Enquanto estava marcando o horário com ela, em nenhum momento ela perguntou se eu era noiva. Quando cheguei lá, ela questionou se eu era noiva, e eu neguei. Era o dia do meu casamento, não queria correr o risco', destacou Bruna.

No entanto, ao ver as fotos do casamento, a maquiadora não ficou satisfeita ao descobrir que Bruna era, de fato, a noiva. Em resposta, a profissional enviou uma mensagem extensa chamando Bruna de golpista e alegando ter sido alvo do 'maior golpe de sua vida'.

Bruna defendeu sua escolha, afirmou que gostou da maquiagem social e ainda levou os convidados do casamento para serem maquiados pela profissional. A história viralizou nas redes sociais, gerando opiniões divididas.

Versão da Bruna:

Versão da maquiadora Jey Abrantes:

da redação com NDMais