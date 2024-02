Último dia do Boi da Manta em Pedro Leopoldo; Evento marca uma tradição centenária

A tradicional celebração do “Boi da Manta” está chegando ao seu último dia nesta sexta-feira (09) em Pedro Leopoldo, enchendo a cidade de muita alegria. Esta tradição completa 105 anos de história.

Imagem: Por Dentro de Tudo

O evento ocorreu nas quartas-feiras e sábados e será encerrado nesta sexta-feira de carnaval com o ritual da “morte e enterro” do boi. Devido à sua significância regional, a festividade atrai visitantes de cidades vizinhas.

A partir das 18h, será proibido estacionar veículos na Rua Comendador Antônio Alves, na Rua Francisco Azevedo, no trecho entre a Comendador e a Dr. Cristiano Otoni, e na Dr. Herbster até o Banco Itaú.

O público é convidado a desfrutar do evento com responsabilidade e a seguir as medidas de segurança necessárias.

Da Redação com Por Dentro de Tudo