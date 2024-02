Veja a programação do Carnaval de Cordisburgo

A Prefeitura de Cordisburgo divulgou a programação do carnaval da cidade com bandas, blocos, cantores e DJ. A abertura acontece neste sábado e as festividades seguem até terça (13).

Os eventos acontecerão na Avenida Padre João. Confira a programação completa:

10/02 - Sábado

19:00h - Abertura

20:00h - Bateria Acadêmicos do Rosa

21:00h - Marcos Belerete Elétrico

23:30h - Fuguetão Baiano

02:00h - Encerramento

11/02 - Domingo

15:30h - Abertura

16:30h - Vai Que Cola

20:00h - Desfile de Blocos Uniformizados

21:30h - Brega Boys

00:00h - Banda Luxúria

02:00h - Encerramento

12/02 - Segunda-feira

19:00h - Abertura

20:00h - Bateria Acadêmicos do Rosa

20:00h - Desfile do Bloco das Sereias

21:30h - Banda Bloco Batuque Coletivo

23:30h - Carine e Juliano

02:00h - Encerramento

13/02 - Terça-feira

16:00h - Abertura

16:30h - Matinê Infantil

17:00h - Bloco do Cercadinho

20:00h - Toque de Classe

22:00h - DJ Alexandre Toledo

00:00h - Encerramento

Da Redação