Carnaval de Prudente de Morais tem concurso de fantasias (com prêmios) e programação até terça (13)

A Prefeitura de Prudente de Morais divulgou a programação do carnaval da cidade com muitas atrações musicais e a novidade desse ano que é o concurso de fantasias.

Serão premiadas as três fantasias mais criativas. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no sábado (10/02), na Praça do Rosário, durante o Carna Prudente, a partir das 21 horas e antes das avaliações. Os candidatos deverão ter idade mínima de 18 anos.

Confira mais informações do Carna Prudente 2024:

Da Redação