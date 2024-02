'Einstein e a Bomba': Netflix lança documentário perfeito para quem gostou de Oppenheimer

Para fãs de Oppenheimer, "Einstein e a Bomba" é um mergulho fascinante na vida e obra do físico mais famoso do mundo, com foco em seu papel controverso no desenvolvimento da bomba atômica.

Imagem: Divulgação

O documentário explora a infância de Einstein, sua genialidade precoce e sua resistência à autoridade, traços que o acompanhariam ao longo da vida. Sua trajetória acadêmica é detalhada, com destaque para a teoria da relatividade, que revolucionou a física e o tornou célebre.

Mas o foco principal está no dilema ético enfrentado por Einstein quando se junta ao Projeto Manhattan. Inicialmente motivado pela ameaça nazista, ele posteriormente se arrepende profundamente de sua contribuição para a criação de uma arma tão devastadora.

O documentário também examina a controvérsia em torno do papel de Einstein no projeto. Alguns o consideram apenas um símbolo, enquanto outros reconhecem a importância de suas teorias para o sucesso do empreendimento. De qualquer forma, Einstein carregou o peso de suas ações até o fim da vida, lamentando a influência de seu trabalho na corrida armamentista nuclear.

A vida pessoal de Einstein também é explorada, incluindo seus relacionamentos tumultuados e seu ativismo político. Pacifista convicto, ele defendia a cooperação internacional, o que o levou a diversas controvérsias.

"Einstein e a Bomba" se destaca por contextualizar as descobertas científicas dentro do cenário político e social da época. A teoria da relatividade, por exemplo, é vista como uma resposta aos desafios do mundo moderno.

O impacto duradouro das ideias de Einstein é analisado, assim como sua imagem como ícone cultural. No entanto, o documentário reconhece suas falhas e contradições, como sua postura ambivalente em relação à guerra.

Fascinante e instigante, "Einstein e a Bomba" é imperdível para quem se interessa pela história, ciência e as complexas decisões que moldam o mundo.

Disponível na Netflix.

Da redação com Observatório do Cinema