Bairro Nova Cidade recebeu pós-carnaval de Sete Lagoas com alegria e organização

Sete Lagoas viveu o maior pré-carnaval de sua história em janeiro e no início de fevereiro deste ano. Porém, a Prefeitura tinha "ficado devendo" uma apresentação: o evento que seria realizado pela primeira vez no bairro Nova Cidade teve que ser adiado em função do decreto de luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-prefeito Marcelo Cecé, ocorrido no último dia 28 de janeiro.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Assim, no último domingo, 18 de fevereiro, teve pós-carnaval na Av. Prefeito Alberto Moura com Bloco Axé Saudade, Dj Filipe Borba e Banda Vai Que Cola na Feira do Nova Cidade. Milhares de foliões tiveram a oportunidade de se despedir da festa de momo com muita alegria e segurança, com os apoios da Guarda Municipal, da Polícia Militar e de seguranças privados. O prefeito Duílio de Castro participou da festa, agradeceu aos apoiadores e até tocou com os ritmistas.

"A gente não poderia deixar de agradecer a todos que participaram de alguma maneira. Aos barraqueiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, enfim, todos aqueles que tiveram envolvidos no pré-carnaval. Sucesso total. O melhor pré-carnaval do interior de Minas Gerais. E não apenas isso. O encerramento também, com o pós-carnaval, todos participando com muita alegria e segurança. Isso que é o mais importante", comentou o prefeito. Fica agora a saudade e a expectativa para um pré-carnaval ainda melhor em 2025.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM