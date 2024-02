Cine em Sete Lagoas oferece ingressos a R$ 12 na Semana do Cinema; confira

A partir de quinta-feira, 22 de fevereiro, o Cine do Shopping Sete Lagoas participa da Semana do Cinema, uma iniciativa nacional que oferece ingressos a preços promocionais para incentivar o público a voltar às salas de exibição. Durante toda a semana, até quarta-feira, 28 de fevereiro, os ingressos para todas as sessões 2D custarão apenas R$ 12,00.

A promoção é válida para todos os filmes em cartaz, incluindo lançamentos nacionais e internacionais como "Todos Menos Você", "Madame Teia", "Duna - Parte Dois", "Bob Marley: One Love", "Baghead: A Bruxa dos Mortos", "Masha e o Urso: Diversão em Dobro", "Nosso Lar 2: Os Mensageiros" e "Minha Irmã e Eu".

Além da Semana do Cinema, o Cine Sete Lagoas oferece outras promoções para atrair o público. Entre elas, estão:

Tamanho Família: Quatro ingressos 2D por R$ 75 ou quatro ingressos 3D por R$ 80, válida de sextas a domingos e feriados.

Quatro ingressos 2D por R$ 75 ou quatro ingressos 3D por R$ 80, válida de sextas a domingos e feriados. Terça do Abraço: Dois ingressos por R$ 23 (mais um abraço), válida às terças-feiras, exceto feriados.

Dois ingressos por R$ 23 (mais um abraço), válida às terças-feiras, exceto feriados. Meia-entrada: Todos pagam meia-entrada de segunda a quinta-feira, exceto para alguns filmes.

Para mais informações sobre a programação e as promoções do Cine Sete Lagoas, consulte o site ou o aplicativo do Grupo Cine.

Djhéssica Monteiro