É neste sábado (24): Sete Lagoas recebe a peça 'No Centro da Margem' na Casa da Cultura

A renomada companhia teatral Ovorini Carpintaria Cênica (@ovorini) volta a Sete Lagoas neste sábado, dia 24 de fevereiro, às 20h, na Casa da Cultura, com a peça "No Centro da Margem". O espetáculo aborda temas como masculinidade tóxica e os desafios enfrentados por um corpo negro.

Imagem: Divulgação/ Ovorini

Em um momento crucial de reflexão sobre o papel do homem na sociedade, "No Centro da Margem" se destaca por sua abordagem corajosa e sensível. Inspirado no conto "A Terceira Margem do Rio" de Guimarães Rosa, o ator-personagem se desnuda, tanto física quanto emocionalmente, para expor as mazelas da masculinidade tóxica e os traumas da ausência paterna.

A peça convida o público a mergulhar em um universo de questionamentos e reflexões sobre a identidade negra e as diversas formas de opressão que marcam a vida de homens negros. Através de uma narrativa potente e visceral, o espetáculo busca romper com estereótipos e promover a construção de uma masculinidade mais saudável e humanizada.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do Pix pelo telefone 31 99690-5426 por R$ 20,00 ou na portaria por R$ 30,00. O evento será realizado na Casa da Cultura, no dia 24 de fevereiro às 20h, com capacidade para 80 pessoas e classificação indicativa para maiores de 12 anos.

Djhéssica Monteiro