Democrata de Sete Lagoas lança concurso musical para escolha do seu 'Hit'

O Democrata lançou nesta segunda (26/02) o Concurso Musical Hit do Democrata. Músicos, duplas e grupos musicais de Sete Lagoas e região podem participar compondo letras e melodias em homenagem ao clube. O público é quem vai escolher a canção vencedora e o artista receberá prêmios das empresas apoiadoras do concurso e do Democrata, incluindo gravação da música em estúdio, sessões de foto e vídeo, vale-compras e até uma reserva na Arena no Jacaré para produção de conteúdos ou partidas de futebol, além de ter sua música como trilha sonora do clube em 2024.

Divulgação

O concurso musical Hit do Democrata é uma realização do clube em parceria com a Rádio Web Novidade e tem apoio da Discosete Musical, Estúdio Sonix, Seven In Focus, Agência Victor Produções e Arena do Jacaré.

Confira as regras de participação:

Para participar do concurso Hit do Democrata, os artistas devem compor uma música autoral (letra e melodia) em homenagem ao clube e gravar um vídeo da obra.

Qualquer ritmo musical é válido.

A música deve ser totalmente autoral.

Não pode conter palavras de baixo calão, ofensas ou temas polêmicos.

O vencedor será escolhido por votação popular no site do Democrata.

Como enviar o vídeo para participar?

Envio pelo Whatsapp: (31) 9 9964 6232

Uma comissão do Democrata irá selecionar os vídeos aptos a participar.

Os vídeos enviados pelos artistas serão os mesmos divulgados para votação no site.

Premiações:

01 aluguel grátis da Arena do Jacaré para promover uma partida/gravações (o valor do aluguel é de 4 mil reais por 2h de uso)

para promover uma partida/gravações (o valor do aluguel é de 4 mil reais por 2h de uso) Vale compras de R$ 777,00 na Discosete Musical

Música vencedora lançada nos canais do Democrata

⁠03 camisas (modelo 2024) e ⁠10 copos oficiais do Democrata

Gravação da música vencedora no Estúdio Sonix de produção musical

de produção musical 01 ensaio fotográfico profissional com a Seven In Focus

0⁠1 hora de gravação de vídeo com equipamento profissional e edição de até 1 minuto e meio com Agência Victor Produções - Produções Visuais

Convite para tocar no Arena Day do Democrata em 2024

A música vencedora será trilha sonora oficial nas transmissões dos jogos do Democrata na Rádio Web Novidade. O artista vencedor também será entrevistado na rádio.

Os Vídeos podem ser enviados até o dia 31/03/2024.

A temporada de 2024 para o Jacaré

O Democrata completa esse ano 110 anos de fundação. Nessa temporada irá disputar o Campeonato Mineiro Módulo II em busca do acesso à elite estadual e também retorna a uma competição nacional jogando a Série D do Brasileirão.

Da Redação, Vinícius Oliveira