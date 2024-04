Curvelo recebe sua 1ª Mostra de Cinema: 'SerTão Gente!' neste fim de semana

A Praça Central do Brasil, em Curvelo, se transformará em uma sala de cinema ao ar livre durante a 1ª Mostra de Cinema da cidade. O evento, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de abril, apresentará dois longas e dez curtas-metragens, proporcionando uma experiência cinematográfica única. Além das exibições, a programação inclui um minicurso sobre a história do cinema em Minas Gerais e uma oficina com técnicas de filmagem.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Alliton Johne

Batizada de "SerTão Gente!", a mostra marca a estreia de Curvelo no circuito mineiro de mostras e festivais de cinema. A escolha do nome reflete a identidade local, fazendo referência às pessoas da cidade e ao sertão, destacando a autenticidade e a conexão com a região.

Um destaque da programação é a sessão especial na APAE de Curvelo, programada para o dia 5 de abril, que visa proporcionar uma experiência inclusiva e cultural para os assistidos e suas famílias. Nessa sessão serão exibidos três curtas-metragens.

A Mostra de Cinema conta com recursos do Ministério da Cultura, através do Edital de Chamamento Público para o Audiovisual, e apoio da Prefeitura Municipal de Curvelo. Todas as informações sobre o evento podem ser encontradas no perfil do Instagram @mostradecinemasertaogente.

A seleção de filmes para a mostra privilegia produções de Minas Gerais, especialmente do interior do estado. Marcelo Miranda, responsável pela seleção, destaca a diversidade e originalidade dos curtas escolhidos, que abordam temas variados com uma perspectiva contemporânea.

Além das projeções, o evento oferecerá um minicurso sobre a história do cinema em Minas Gerais, ministrado por Marcelo Miranda, e uma oficina prática sobre técnicas de filmagem, conduzida pelo diretor de cinema Rodrigo Brant. Essas atividades complementam a programação, proporcionando uma experiência completa para os participantes interessados em cinema.

1ª Mostra de Cinema de Curvelo “SerTão Gente!” – Programação

05 de abril, sexta-feira

9h: Sessão especial na Apae de Curvelo. Exibição de três curtas-metragens: “Quatro Bilhões de Infinitos” (Direção: Marco Antônio Pereira; ficção; 2020; 14’) “Pivete” (Direção: Júlia Gama Fernandes e Ariel Rezende; drama; 2022; 15’) “Fé & Cantoria – Irmãs Maria e Simiana” (Direção: Mateus Sizilio; documentário; 2023; 18’)



06 de abril, sábado

13h-15h: Minicurso “A História do Cinema em Minas Gerais”, com Marcelo Miranda

19h: Curtas-metragens– Sessão I “Quatro Bilhões de Infinitos” (Direção: Marco Antônio Pereira; ficção; 2020; 14’) “Comida de Quintal” (Direção: Luísa Macedo; documentário, 2022; 17’) “Santa Cruz” (Direção: Rita Bordone; ficção; 2023; 16’) “Vidas (ou)vidas: Alessandra Martins” (Direção: Luís Evo; documentário; 2021; 14’) “Big Bang” (Direção: Carlos Segundo; ficção; 2022; 14’)

21h: Longa-metragem – Sessão I Exibição especial: “Não é Outra de Amor” (Artista: Juh Rocha; videoclipe; 2023; 3’) Longa: “Girimunho” (Direção: Clarissa Campolina e Helvécio Marins Jr.; ficção; 2011; 90’)



07 de abril, domingo

13h-15h: Oficina “Conhecimentos práticos sobre um set de filmagem” com Rodrigo Brant

19h: Curtas-metragens – Sessão II “Você me vira a cabeça [Me tira do sério]” (Artista: Rodrigo Oliveira Piteco, com Atípica de Lhamas e Nath Rodrigues; videoclipe; 2023; 6’) “Morro do Cemitério (Direção: Rodrigo R. Meireles; documentário/drama; 2023; 19’) “Agarra” (Direção: Clara Estolano; fantasia/experimental; 2023; 5’) “Pivete” (Direção: Júlia Gama Fernandes e Ariel Rezende; drama; 2022; 15’) “Fé & Cantoria – Irmãs Maria e Simiana” (Direção: Mateus Sizilio; documentário; 2023; 18’)

21h – Longa-metragem – Sessão II “O Canto da Saudade” (Direção: Humberto Mauro; ficção; 1952; 95’)



Djhéssica Monteiro