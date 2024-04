Esmeraldas será palco do Minas ao Luar, apresentando shows de Suel e Rafael Diaz

Uma das mais tradicionais e populares iniciativas de promoção cultural do estado, o Minas ao Luar estará em Esmeraldas no dia 20 de abril, com dois shows gratuitos para a população. As atrações são os cantores Suel e Rafael Diaz, que se apresentam a partir das 20h, na Praça Getúlio Vargas.

Sesc/ Divulgação

Carioca, Suel iniciou sua carreira artística em 2002, à frente do grupo Imaginasamba, com o qual lançou os sucessos “Ainda é cedo pra dizer bye bye” (c/ Paulinho Simpatia), “Para de pirraça” (c/ Leandrinho e Paulinho Simpatia) e “Duvido” (c/ Luciano Becker e Paulinho Simpatia). Desde então, alternou entre carreira solo e temporadas com o grupo.

Em sua carreira particular, o cantor gravou alguns álbuns e realizou parcerias com grandes nomes da música nacional, como Péricles, Mumuzinho, Belo, Sorriso Maroto, Swing e Simpatia, entre outros. Em 2023, ele lançou o álbum “Fases”, gravado ao vivo no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, com participações especiais de Tierry, em “Me assume ou me esquece”; Ferrugem, em “Esquece”; Swing & Simpatia, no medley “Me redimir/ Preciso desabafar/ Felina”.

Representando a cena artística local, o cantor sertanejo Rafael Diaz, muito conhecido do público de Esmeraldas, abre a programação com um show animado.

O Minas ao Luar é uma realização do Sesc em Minas em parceria com a Prefeitura Municipal de Esmeraldas.

Sobre o projeto

Um dos maiores e mais antigos projetos de valorização da música brasileira e de difusão das culturas populares no estado, o Minas ao Luar é realizado desde 1994 pelo Sesc em Minas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, integrando a CNC – Confederação Nacional do Comércio. O programa já esteve em mais de 200 municípios de Minas Gerais, com atrações gratuitas e eventos realizados em espaços públicos.

SERVIÇO – MINAS AO LUAR ESMERALDAS

Data: 20/4/2024 (sábado)

Horário: 20h30

Local: Praça Getúlio Vargas, Centro, Esmeraldas/MG

Shows:

Suel

Rafael Diaz

Gratuito

Da Redação com SESC