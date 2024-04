Artista setelagoano estreia no funk com lançamento de 'Papo de Progresso'

O artista multidisciplinar setelagoano BNTZ prepara-se para lançar nesta sexta-feira (26) seu primeiro funk, intitulado 'Papo de Progresso'. A música marca uma nova fase na carreira do artista, que explora um estilo musical diferente de tudo que já fez antes.

"Papo de Progresso" é uma canção que representa a busca por novos horizontes e a vontade de experimentar diferentes sonoridades. BNTZ, que já transitou por estilos como Boombap, Trap, R&B, Drill e Trap Funk, agora se aventura no funk com a produção musical de Victor Nogueira (@gamanobeat).

O lançamento do single marca o início de um novo projeto: a produção de um EP de funk em parceria com outro renomado produtor da cidade. O projeto, ainda sem data definida, será lançado ainda este ano e promete ser mais uma etapa na jornada musical de BNTZ, que se destaca pela versatilidade e pela constante busca por novos desafios.

Imagem: Divulgação

Para os fãs que desejam acompanhar o lançamento de "Papo de Progresso" e dos próximos projetos, BNTZ convida todos a fazerem o pré-save da música clicando aqui e acompanhar o artista nas suas redes sociais (@bntznavoz).

Djhéssica Monteiro

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook

Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI