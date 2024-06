Cruzeiro ainda não sabe adversário que enfrentará nas oitavas-de-final da Sulamericana

Logo após o sorteio da Libertadores (que confirmou o confronto entre Galo e San Lorenzo nas oitavas-de-final), aconteceu o certame para decidir os confrontos da Sulamericana. O Cruzeiro já sabe quando vai jogar, mas não com quem.

Foto: Cruzeiro / ilustração

Por conta do adiamento dos jogos do grupo C (onde está o Internacional), ainda não tem decidio o segundo lugar. Da mesma forma, acontecerá jogos de playoffs, onde ainda serão conhecidos os classificados para jogar a próxima fase, onde estão times da Sulamericana e eliminados da Libertadores.

Por conta disso, o Cruzeiro, classificado na competição, sabe que disputará a primeira partida das oitavas-de-final a partir do dia 14 de agosto. O ganhador do jogo E é o seu adversário - é possível que venham times como River Plate ou Libertad no caminho celeste.

Da redação