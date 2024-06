Democrata-SL empata com Itabuna fora de casa e continua fora do G4 na Série D

O Democrata-SL enfrentou o Itabuna e o jogo terminou em 1 a 1 nesta quinta-feira (13/6), no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela oitava rodada do Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Este resultado marca o quinto jogo consecutivo do time sem vitória, prejudicando suas chances de avançar para os quatro primeiros lugares da chave.

Foto: Reprodução Internet/Democrata

Com este empate, o Democrata-SL permanece na quinta posição, totalizando nove pontos. O time de Sete Lagoas registra duas vitórias, três empates e três derrotas até o momento. Se tivesse garantido os três pontos nesta partida, teria ultrapassado o Serra, do Espírito Santo, e se posicionado no G4, grupo dos classificados para a próxima fase.

Apesar da série de resultados negativos desde a terceira rodada, ainda há tempo para uma reviravolta, já que restam seis rodadas para o término da primeira fase.

A quantidade de jogos que o Democrata-SL enfrenta é motivo de preocupação. Somente neste mês de junho, o time disputou seis partidas – três pela Série D e três pelo Módulo II do Campeonato Mineiro – obtendo apenas uma vitória neste período. Até o final do mês, a equipe mineira terá jogado um total de 10 vezes, resultando em uma média de 2,5 jogos por semana.

Enquanto isso, o Itabuna recuperou a liderança do grupo. Invicto e em boa forma, o time baiano soma agora 16 pontos, com quatro vitórias e quatro empates.

Os gols O Democrata-SL abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo com um gol de Matheus Silva. No final da primeira etapa, aos 41 minutos, Rian marcou o gol de empate para os donos da casa.

Próximos jogos O Democrata-SL volta a campo neste sábado (15/6), enfrentando o Tupi às 15h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, pelo Módulo II do Campeonato Mineiro. Enquanto na Série D, o Itabuna joga contra o Serra neste domingo (16/6), às 16h, no Estádio Municipal Roberto Siqueira Costa.

Da Redação com No Ataque