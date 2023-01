Multiplan não efetua compra do DiamondMall, shopping que pertence ao Atlético

A Multiplan, empresa que administra shoppings no Brasil, afirmou na segunda-feira (2) que não concluiu a compra do restante do DiamondMall, em Belo Horizonte, pertencente ao Atlético. Os R$ 340 milhões por 49,9% do empreendimento eram importantes ao clube, principalmente para o pagamento de dívidas.

Foto: Multiplan / Reprodução

O anúncio foi feito através de um comunicado ao mercado, assinado pelo diretor vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Armando d'Almeida Neto. "A Multiplan (...) informa não ter concluído a aquisição da participação remanescente de 49,9% do shopping center DiamondMall, localizado na cidade de Belo Horizonte, permanecendo com a participação de 50,1% na propriedade", afirmou.

Assim, a Multiplan permanece com a participação de 50,1% na propriedade. Agora, outros compradores interessados podem fazer ofertas, até maiores. Procurado, o clube alvinegro ainda não se pronunciou.

Venda do shopping

No dia 2 de agosto de 2022 foi anunciado que a Multiplan, dona de 50,1% do shopping, exerceria o seu direito de compra dos outros 49,9%, pelo valor de R$ 340 milhões. A quantia seria paga ao Galo da seguinte forma: R$ 136 milhões à vista e R$ 204 milhões em 12 parcelas mensais.

Na ocasião, a Multiplan disse que a aquisição do Diamond ainda estaria sujeita a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Porém, ainda não há confirmação de que esse foi o empecilho para o fechamento do negócio.

Antes disso, o Conselho Deliberativo do Atlético aprovou a venda, importante para sanar parte das dívidas do clube, que já passaram a casa dos R$ 1,3 bilhão e consomem mensalmente os cofres só com juros. Em janeiro de 2020, o Galo selou a venda de 50,1% do Diamond por quase R$ 300 milhões, dinheiro usado na construção da Arena MRV.

Com O Tempo