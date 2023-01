Democrata faz jogo-treino contra Seleção de Sete Lagoas; partida será aberta ao público

Dando sequência à pré-temporada visando participação no Campeonato Mineiro do Módulo I, a divisão de elite do estadual, o Democrata faz nesta quarta (11) um jogo-treino contra a Seleção de Sete Lagoas. O jogo será uma oportunidade não só para o elenco aprimorar o entrosamento, mas também para quem deseja ver de perto os jogadores antes da estreia fora de casa dia 23/01 contra o Democrata de Governador Valadares.

Foto: Democrata F. C./Instagram/Divulgação

A partida está marcada para 18:30h na Arena do Jacaré e o adversário do Democrata será composto por jogadores do futebol amador local. A entrada do público será livre.

Além da partida, o evento terá happy hour na Arena e plantão de vendas dos pacotes de ingresso e sócio-torcedor lançados pelo clube esse ano.

Da Redação, Vinícius Oliveira.