Sem tempo para lamentar tropeço na Arena, atletas se recuperam para jogo diante do Atlético

Menos de 24h depois da derrota diante do Villa Nova, na Arena do Jacaré, no sábado(04), os jogadores do Democrata começaram a recuperação para a próxima partida. Os atletas que atuaram no sábado fizeram um trabalho regenerativo neste domingo, (05).

Foto: Divulgação

Sem tempo para lamentar o resultado adverso de 1×0, a comissão técnica já trabalha para o jogo da próxima quarta-feira (08), no Independência, contra o Atlético. Nessa segunda-feira (06) acontece mais uma atividade preparatória no campo da Arena.

A preparação segue na terça-feira com a apresentação do plano de jogo para o time que busca a primeira vitória na competição. Para o duelo Paulinho Guará não pode contar com o atacante Léo que cumpre suspensão automática pela expulsão diante do Villa.

Sem muito tempo para recuperar os atletas e fazer trabalhos de campo, o treinador do Jacaré aposta em muita conversa para fechar e mobilizar o grupo. O jogo contra o Atlético está marcado para às 20h.

Com DFC